В Подмосковье создали более полутора тысяч гостиниц

На территории Московской области активно развивается рекреационный бизнес. Здесь создано свыше 1,5 тысяч гостиниц, и власти поддерживают этот сегмент экономики с помощью различных мер.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что компании, реализующие проекты по созданию гостиниц и отелей, могут воспользоваться рядом финансовых и имущественных мер поддержки. В частности, они могут получить субсидии на создание инженерной инфраструктуры и возместить до 100 миллионов рублей затрат, компенсировать до 300 миллионов рублей процентов по целевому кредиту, полученному на строительство гостиницы, а также воспользоваться налоговыми льготами.

Кроме того, инвесторы могут получить земельный участок на льготных условиях. Сегодня в Подмосковье реализуется порядка 130 проектов в сфере туризма и рекреации, а общий объем инвестиций в эти проекты превышает 740 миллиардов рублей.

Среди проектов, реализуемых в регионе, — строительство гостиничного комплекса Villa Michetti в Солнечногорске. Всего в комплексе предусмотрено четыре тематических корпуса на 175 номеров. Загородный отель будет построен в 2029 году. Соглашение о реализации проекта между регионом и компанией было подписано в рамках ПМЭФ-2026.

В этом году в Истре планируется ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса Palmira Istra Medical Spa & Resort. Номерной фонд проекта составит 291 номер различной категории. Компания получила субсидии на уплату процентов по кредиту и на создание инженерной инфраструктуры.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что этим летом в регионе ожидается около 2 миллионов туристов из других регионов. Для размещения гостям доступно более 1,5 тысяч отелей, пансионатов, глэмпингов и других средств размещения. Туристы смогут познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями, посетить экскурсии и активно провести время в парках региона.