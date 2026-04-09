Лето в Подмосковье: как собрать ребенка в лагерь и какие места для отдыха выбрать
Заслуженный учитель Снегуров перечислил, какую одежду брать в детский лагерь
Московская область готовится принять около полумиллиона детей на летние каникулы. Свои двери для юных гостей откроют больше тысячи площадок — от уютных пришкольных лагерей до современных загородных комплексов. Особое внимание уделят детям участников СВО. Какие смены ждут ребят и как собрать ребенка в лагерь — в материале 360.ru.
Отдых для 500 тысяч детей
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, подмосковные лагеря вовсю готовятся к сезону. В этом году отдохнуть в них смогут порядка 500 тысяч детей возрастом от семи до 15 лет.
«Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ», — рассказал глава региона.
Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей с разнообразными форматами отдыха. На базе школ и домов культуры организуют дневные смены, которые позволят родителям отводить ребенка утром, а забирать вечером после работы.
Воробьев отметил, что отдохнуть в Подмосковье смогут семь тысяч детей участников СВО — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Их примут три современных центра: «Литвиново», «Левково» и лагерь имени 28 Героев Панфиловцев. Каждая из локаций предложит уникальную программу. Продолжительность смены — 14-21 день.
Лагерь «Литвиново»
Комплекс расположен в живописном месте Наро-Фоминского городского округа, у деревни Литвиново (90 километров от центра Москвы).
На территории больше 15 гектаров разместили 14 детских спальных корпусов, два корпуса для проживания персонала, киноконцертный зал, здание досугового центра, лечебный корпус с двумя бассейнами, столовую и другие объекты.
Для детей здесь предусмотрено пятиразовое питание по разработанному с учетом возраста меню, а также разнообразная инфраструктура: тренажерный зал, открытый теннисный корт, роллердром, боулинг, поле для мини-гольфа, соляные комнаты, полоса препятствий для сдачи ГТО и многое другое.
Чем заняться в лагере
В «Литвинове» работают кружок робототехники и творческие студии: мягкая игрушка, хореография, хоровая студия, клуб литераторов, бумагопластика, бисероплетение, живопись, квиллинг, термомозаика, искусство Китая, лепка, папье-маше, валяние.
Кроме того, для ребят регулярно организуют встречи у костра с интересными людьми — например, с космонавтами или летчиками-асами.
Лагерь «Левково»
Творческий и спортивный лагерь расположен в Пушкино на берегу реки Скалбы в смешанном лесу: детей ждет чистый воздух, наполненный хвойным ароматом.
Питание пятиразовое, по меню. На территории есть бассейн, спортивные площадки, актовый и спортивный залы, классы для занятий кружков.
Чем заняться в лагере
В «Левкове» ежедневно устраивают конкурсы, викторины, концерты, во время которых дети могут попробовать свои силы на сцене или проверить смекалку. В гости сюда приезжают актеры, певцы и другие представители творческих профессий. Также просторная территория позволяет проводить масштабные квесты и спортивные эстафеты.
Лагерь имени 28 Героев Панфиловцев
Особенность этого центра — в его расположении. Лагерь находится в Волоколамске, в легендарном месте воинской славы, что позволяет проводить уникальные экскурсии.
Питание, как и в других лагерях, также пятиразовое, по меню. На территории есть спортивный, тренажерный, актовый залы и видеозал, футбольное поле, летняя эстрада, баскетбольная площадка, автогородок и Музей боевой славы.
Чем заняться в лагере
Для ребят предусмотрены спортивные секции, шахматный клуб, занятия танцами, вокалом, изобразительным творчеством и актерским мастерством. Также дети могут участвовать в военно-патриотических играх и уроках истории, учиться стрелять из лука или метать гранаты.
Не только Подмосковье
Помимо Московской области, дети из семей с низкими доходами ежегодно могут отдохнуть на Черном море в лагерях Краснодарского края или других регионов. В 2026-м такую возможность получат три тысячи ребят.
Бесплатные путевки положены детям бойцов спецоперации, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам, а также с ограниченными возможностями здоровья.
Также стоимость путевки в санаторно-курортные организации и учреждения отдыха могут полностью или частично компенсировать для детей погибших военнослужащих, детей из многодетных семей, детей-инвалидов и их сопровождающих.
Заявление на компенсацию можно подать до 10 ноября текущего года через региональный портал госуслуг.
Как собрать ребенка в лагерь
Чтобы собрать ребенка в лагерь, необходимо заранее подумать о минимальном пакете документов. По словам заслуженного учителя России Александра Снегурова, к ним относятся копия полиса ОМС, медицинская справка о прививках и отсутствии инфекций, а также справка об индивидуальных особенностях здоровья, если такие есть.
«Например, склонность к аллергии. Это отмечается в сопроводительном листе или справке от врача, чтобы вожатые, педагоги и медработники могли ориентироваться», — рассказал он в беседе с 360.ru.
Однако подготовкой документов сборы не ограничиваются. Что еще нужно взять с собой?
- Аптечку: несмотря на наличие медпункта в лагере, ребенку лучше иметь при себе набор необходимых средств. В него нужно положить индивидуальные препараты, средство от укусов насекомых, бинт, йод и парацетамол.
- Одежду: необходимо собрать несколько комплектов на разные случаи — для спортивных занятий, для общего времяпровождения, для торжественных мероприятий, а также несколько пар носков, удобную обувь и головной убор. Снегуров отметил, что шорты с собой брать не стоит из-за укусов насекомых или возможных ожогов крапивы во время прогулок.
- Индивидуальные вещи — например, любимую игрушку ребенка, которую он всегда берет с собой.
- Зонтик или плащ-дождевик с капюшоном.