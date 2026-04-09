Сегодня 17:23 Лето в Подмосковье: как собрать ребенка в лагерь и какие места для отдыха выбрать Заслуженный учитель Снегуров перечислил, какую одежду брать в детский лагерь 0 0 0 Фото: пресс-служба губернатора Московской области Эксклюзив

Подмосковье

Подмосковье

Отдых

Дети

Детские лагеря

Волоколамск

Московская область готовится принять около полумиллиона детей на летние каникулы. Свои двери для юных гостей откроют больше тысячи площадок — от уютных пришкольных лагерей до современных загородных комплексов. Особое внимание уделят детям участников СВО. Какие смены ждут ребят и как собрать ребенка в лагерь — в материале 360.ru.

Отдых для 500 тысяч детей По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, подмосковные лагеря вовсю готовятся к сезону. В этом году отдохнуть в них смогут порядка 500 тысяч детей возрастом от семи до 15 лет. «Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ», — рассказал глава региона. Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей с разнообразными форматами отдыха. На базе школ и домов культуры организуют дневные смены, которые позволят родителям отводить ребенка утром, а забирать вечером после работы. Воробьев отметил, что отдохнуть в Подмосковье смогут семь тысяч детей участников СВО — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Их примут три современных центра: «Литвиново», «Левково» и лагерь имени 28 Героев Панфиловцев. Каждая из локаций предложит уникальную программу. Продолжительность смены — 14-21 день.

Лагерь «Литвиново» Комплекс расположен в живописном месте Наро-Фоминского городского округа, у деревни Литвиново (90 километров от центра Москвы). На территории больше 15 гектаров разместили 14 детских спальных корпусов, два корпуса для проживания персонала, киноконцертный зал, здание досугового центра, лечебный корпус с двумя бассейнами, столовую и другие объекты. Для детей здесь предусмотрено пятиразовое питание по разработанному с учетом возраста меню, а также разнообразная инфраструктура: тренажерный зал, открытый теннисный корт, роллердром, боулинг, поле для мини-гольфа, соляные комнаты, полоса препятствий для сдачи ГТО и многое другое. Чем заняться в лагере В «Литвинове» работают кружок робототехники и творческие студии: мягкая игрушка, хореография, хоровая студия, клуб литераторов, бумагопластика, бисероплетение, живопись, квиллинг, термомозаика, искусство Китая, лепка, папье-маше, валяние. Кроме того, для ребят регулярно организуют встречи у костра с интересными людьми — например, с космонавтами или летчиками-асами.

Лагерь «Левково» Творческий и спортивный лагерь расположен в Пушкино на берегу реки Скалбы в смешанном лесу: детей ждет чистый воздух, наполненный хвойным ароматом. Питание пятиразовое, по меню. На территории есть бассейн, спортивные площадки, актовый и спортивный залы, классы для занятий кружков. Чем заняться в лагере В «Левкове» ежедневно устраивают конкурсы, викторины, концерты, во время которых дети могут попробовать свои силы на сцене или проверить смекалку. В гости сюда приезжают актеры, певцы и другие представители творческих профессий. Также просторная территория позволяет проводить масштабные квесты и спортивные эстафеты.

Лагерь имени 28 Героев Панфиловцев Особенность этого центра — в его расположении. Лагерь находится в Волоколамске, в легендарном месте воинской славы, что позволяет проводить уникальные экскурсии. Питание, как и в других лагерях, также пятиразовое, по меню. На территории есть спортивный, тренажерный, актовый залы и видеозал, футбольное поле, летняя эстрада, баскетбольная площадка, автогородок и Музей боевой славы. Чем заняться в лагере Для ребят предусмотрены спортивные секции, шахматный клуб, занятия танцами, вокалом, изобразительным творчеством и актерским мастерством. Также дети могут участвовать в военно-патриотических играх и уроках истории, учиться стрелять из лука или метать гранаты. Не только Подмосковье Помимо Московской области, дети из семей с низкими доходами ежегодно могут отдохнуть на Черном море в лагерях Краснодарского края или других регионов. В 2026-м такую возможность получат три тысячи ребят. Бесплатные путевки положены детям бойцов спецоперации, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Также стоимость путевки в санаторно-курортные организации и учреждения отдыха могут полностью или частично компенсировать для детей погибших военнослужащих, детей из многодетных семей, детей-инвалидов и их сопровождающих. Заявление на компенсацию можно подать до 10 ноября текущего года через региональный портал госуслуг. Как собрать ребенка в лагерь Чтобы собрать ребенка в лагерь, необходимо заранее подумать о минимальном пакете документов. По словам заслуженного учителя России Александра Снегурова, к ним относятся копия полиса ОМС, медицинская справка о прививках и отсутствии инфекций, а также справка об индивидуальных особенностях здоровья, если такие есть. «Например, склонность к аллергии. Это отмечается в сопроводительном листе или справке от врача, чтобы вожатые, педагоги и медработники могли ориентироваться», — рассказал он в беседе с 360.ru. Однако подготовкой документов сборы не ограничиваются. Что еще нужно взять с собой? Аптечку: несмотря на наличие медпункта в лагере, ребенку лучше иметь при себе набор необходимых средств. В него нужно положить индивидуальные препараты, средство от укусов насекомых, бинт, йод и парацетамол.

Одежду: необходимо собрать несколько комплектов на разные случаи — для спортивных занятий, для общего времяпровождения, для торжественных мероприятий, а также несколько пар носков, удобную обувь и головной убор. Снегуров отметил, что шорты с собой брать не стоит из-за укусов насекомых или возможных ожогов крапивы во время прогулок.

Индивидуальные вещи — например, любимую игрушку ребенка, которую он всегда берет с собой.

Зонтик или плащ-дождевик с капюшоном.