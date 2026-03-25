Более 7 тысяч заявок на бесплатные путевки в детские лагеря подали в Подмосковье

Дети из малообеспеченных или сногодетных семей в Подмосковье могут получить бесплатные путевки в лагеря. С начала года на них подали более 7,8 тысячи заявок.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные путевки предоставляют раз в год. Их могут получить ребята от семи до 15 лет из малообеспеченных или многодетных семей, а также сироты, инвалиды и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Подать заявку можно в разделе регионального портала «Поддержка» — «Отдых и здоровье» — «Отдых детей в каникулярное время». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.

Решение поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней.