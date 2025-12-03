Вожатый из лагеря в Наро-Фоминске стал лучшим в России

Сергей Праселков — вожатый оздоровительного комплекса «Литвиново», расположенного под Наро-Фоминском, завоевал звание «Лучший вожатый России». Эта победа была одержана в рамках Всероссийского конкурса, собравшего 212 специалистов из 68 регионов страны.

Сергей стал не просто победителем, а первым представителем региона, удостоенным почетного знака «Лучший вожатый России».

«Это достижение делает Сергея первым в Подмосковье, кто удостоился этого высокого звания. Его успех стал настоящим поводом для гордости не только для лагеря „Литвиново“, но и для всей Московской области, вдохновляя других молодых специалистов на новые свершения», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Более двух лет молодой человек посвящает себя работе в «Литвиново», где его основной специализацией является разработка и реализация инновационных комплексных программ отдыха. Особое внимание он уделяет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников специальной военной операции.

Также Сергей активно участвует в организации и проведении масштабных федеральных и региональных проектов, которые проходят на базе оздоровительного комплекса «Литвиново». Среди них — областная школа вожатых, где он делится своим опытом и знаниями, «Большие семейные выходные», смены «Движения первых», направленные на развитие активной гражданской позиции у молодежи, а также фестиваль социального театра.