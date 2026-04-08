Еще 450 тысяч подмосковных школьников бесплатно отдохнут в летних лагерях
В Подмосковье начинается летняя оздоровительная кампания. Регион уже сформировал обширный перечень организаций, где школьники смогут провести каникулы.
Где смогут отдохнуть дети
Параллельно продолжается прием заявок на получение льготных путевок, которые предоставляют отдельным категориям семей.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что в реестр вошли более тысячи учреждений. Подавляющее большинство составляют лагеря с дневным пребыванием, а также стационарные базы, палаточные форматы и специализированные смены с элементами труда и занятости подростков.
Планируется, что в 2026 году отдохнут более 450 тысяч детей. В соответствии с региональным законодательством бесплатные путевки предоставляют детям с хроническими заболеваниями, находящимся в интернатах, с ограниченным возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации.
Игорь Брынцалов
Кроме того, часть семей сможет рассчитывать на частичное или полное возмещение стоимости поездки, включая возможность отправить ребенка на отдых к морю.
В этом году регион закупил более 2,9 тысячи путевок в детский лагерь «Медвежонок», расположенный в Геленджике. На эти цели направили свыше 326 миллионов рублей. Оформление путевки или компенсации проходит в электронном формате — через портал государственных услуг Московской области.
Отдых для детей бойцов СВО
Отдельная программа предусмотрена для детей участников специальной военной операции. Ребята в возрасте от семи до 15 лет смогут бесплатно отдохнуть в подмосковных оздоровительных центрах «Литвиново» и «Левково», а также в лагере имени 28 Героев Панфиловцев.
«Ожидаем, что этим летом смогут с пользой и удовольствием провести время около семи тысяч детей участников СВО», — пояснил председатель Мособлдумы.
Как оформить путевку
Право на компенсацию стоимости путевок также распространяется на детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, детей-инвалидов (вместе с сопровождающими), а также на другие категории, нуждающиеся в социальной помощи. Путевки на морские курорты распределяют в порядке очереди среди льготников, а подать заявку можно онлайн.
Помимо региональных программ, в Подмосковье действует и муниципальная поддержка детского отдыха. В рамках услуги «Отдых детей в каникулярное время» местные власти самостоятельно определяют перечень льготных категорий и условия предоставления путевок. Заявления, как и в других случаях, принимают дистанционно, что позволяет упростить процедуру и сделать ее доступной для родителей.
Чтобы получить путевку для детей бойцов СВО, необходимо обратиться в администрацию округа по месту жительства, школу, центр поддержки семей мобилизованных или на горячую линию по номеру 122-6.