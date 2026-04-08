Еще 450 тысяч подмосковных школьников бесплатно отдохнут в летних лагерях

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что в реестр вошли более тысячи учреждений. Подавляющее большинство составляют лагеря с дневным пребыванием, а также стационарные базы, палаточные форматы и специализированные смены с элементами труда и занятости подростков.

Планируется, что в 2026 году отдохнут более 450 тысяч детей. В соответствии с региональным законодательством бесплатные путевки предоставляют детям с хроническими заболеваниями, находящимся в интернатах, с ограниченным возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, часть семей сможет рассчитывать на частичное или полное возмещение стоимости поездки, включая возможность отправить ребенка на отдых к морю.

В этом году регион закупил более 2,9 тысячи путевок в детский лагерь «Медвежонок», расположенный в Геленджике. На эти цели направили свыше 326 миллионов рублей. Оформление путевки или компенсации проходит в электронном формате — через портал государственных услуг Московской области.

Отдых для детей бойцов СВО

Отдельная программа предусмотрена для детей участников специальной военной операции. Ребята в возрасте от семи до 15 лет смогут бесплатно отдохнуть в подмосковных оздоровительных центрах «Литвиново» и «Левково», а также в лагере имени 28 Героев Панфиловцев.

«Ожидаем, что этим летом смогут с пользой и удовольствием провести время около семи тысяч детей участников СВО», — пояснил председатель Мособлдумы.

Как оформить путевку

Право на компенсацию стоимости путевок также распространяется на детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, детей-инвалидов (вместе с сопровождающими), а также на другие категории, нуждающиеся в социальной помощи. Путевки на морские курорты распределяют в порядке очереди среди льготников, а подать заявку можно онлайн.

Помимо региональных программ, в Подмосковье действует и муниципальная поддержка детского отдыха. В рамках услуги «Отдых детей в каникулярное время» местные власти самостоятельно определяют перечень льготных категорий и условия предоставления путевок. Заявления, как и в других случаях, принимают дистанционно, что позволяет упростить процедуру и сделать ее доступной для родителей.

Чтобы получить путевку для детей бойцов СВО, необходимо обратиться в администрацию округа по месту жительства, школу, центр поддержки семей мобилизованных или на горячую линию по номеру 122-6.