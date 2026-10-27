Форум о репродуктивном здоровье молодежи провели в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялся открытый диалог о репродуктивном здоровье молодежи, собравший студентов, медиков и общественных деятелей. О мероприятии рассказал 360.ru.

«Наши студенты, они в настоящее время уже не дети и еще не взрослые. Поэтому очень важно сейчас поднимать эту тему, потому что вот сейчас как раз закладывается будущее здоровье, здоровье как родителей. Поэтому вот то, что сегодня будет происходить на этой площадке, педагогические практики и клинический опыт, они соединятся и как раз найдут наши студенты ответ на все вопросы, которые их волнуют», — подчеркнула она.

Директор колледжа Антонина Юдина отметила важность работы с молодежью именно в этот переходный период.

Встреча прошла на базе колледжа «Подмосковье» и затронула темы личных границ, информационной безопасности и планирования семьи.

Здоровье будущих родителей, здоровье детей — это не только благополучие семьи, это будущее нашей страны. Ведь сильная страна начинается с малышей, которые растут в любви, заботе и уверенности в завтрашнем дне.

Программа форума охватила как психологические, так и медицинские аспекты. Студенты обсудили выстраивание личных границ и влияние медиа на восприятие собственного тела.

«Молодежь достаточно большое количество времени проводит в социальных сетях и, к сожалению, не весь медийный контент, который они просматривают, он сказывается положительным образом на их психологическом благополучии», — уточнила медицинский психолог Московского областного перинатального центра Алена Казачкова.

Медицинский блок включал лекции о сохранении мужского и женского здоровья, профилактике ВПЧ и сохранении репродуктивной функции.