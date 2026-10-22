Врач Резниченко предложила создать репродуктивные центры в малых роддомах

Небольшие родильные дома стоит перепрофилировать в центры восстановления репродуктивной функции вместо их закрытия. С такой инициативой в эфире телеканала «Крым 24» выступила профессор КФУ имени Вернадского, доктор медицинских наук Наталья Резниченко.

Она пояснила, что идею выдвинули на 13-м Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора.

По мнению эксперта, эти объекты нельзя ликвидировать: их целесообразно «законсервировать», сохранив штат работающих специалистов. Там смогут вести прием гинекологи, занимающиеся терапией бесплодия и невынашивания, а также урологи мужского профиля. Если показатели рождаемости пойдут вверх, учреждения можно будет вновь вернуть к базовому назначению.

«Это готовые отличные родильные дома. Так предлагается и сохранить их, и поднять репродуктивный потенциал нашей нации», — резюмировала Резниченко.