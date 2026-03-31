Прием заявок на конкурс о защите прав человека для СМИ начался в Подмосковье

В Московской области дали старт ежегодному творческому состязанию для представителей медиасообщества. Конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности инициировала уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская

Омбудсмен традиционно поддерживает журналистов, выбирающих непростую, но очень важную тему.

Участникам предстоит соревноваться в трех номинациях: «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог».

«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию в нашем конкурсе. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», – отметила Ирина Фаевская.

К участию допускают материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Прием заявок продлится до 1 ноября.

Журналисты могут направлять свои работы на электронную почту upch_press@mosreg.ru, указав в теме письма пометку «На конкурс». От представителей печатных изданий принимают PDF-файлы, а от теле- и радиожурналистов — видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Торжественная церемония награждения победителей запланирована на ноябрь.

