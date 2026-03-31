Прием заявок на конкурс молодых правозащитников начался в Подмосковье

В Подмосковье дали старт третьему сезону регионального конкурса «Молодой правозащитник». Его организует аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе.

Инициатива, которую курирует омбудсмен Ирина Фаевская, уже успела зарекомендовать себя как эффективная платформа для выявления и поддержки талантливой молодежи, неравнодушной к вопросам защиты прав и свобод человека.

Главная цель конкурса — не только поощрить уже действующие проекты в сфере правозащиты, но и привлечь новых активных участников к общественной жизни региона. Организаторы делают ставку на развитие волонтерских, просветительских и правозащитных инициатив, авторами которых выступают молодые люди.

«Победители прошлых лет доказали, насколько важной и востребованной может быть такая деятельность, и их работа получила заслуженную оценку. Рада отметить, что с каждым годом интерес к конкурсу только возрастает», — уточнила Ирина Фаевская.

Принять участие в соревновании приглашают жителей Московской области в возрасте от 16 до 35 лет. К рассмотрению принимают проекты и общественные инициативы, направленные на защиту прав и свобод человека.

Для того чтобы стать соискателем, необходимо ознакомиться с положением о конкурсе, размещенным на официальном сайте аппарата Уполномоченного по правам человека в Подмосковье, и направить заявку на электронную почту molsovetmo@yandex.ru до 31 августа.

Победителей конкурса ждут дипломы и ценные призы.