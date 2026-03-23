Образовательный цикл лекций для Молодежного совета открыли в Подмосковье

Советник омбудсмена Сергей Камолов подчеркнул значимость просветительской работы и вовлечения молодежи в правозащитную повестку.

«Запуск образовательного цикла — это важный шаг в формировании профессионального и ценностного фундамента Молодежного совета. Сегодня особенно важно, чтобы молодые правозащитники глубоко понимали государственную политику и могли участвовать в ее развитии», — отметила Фаевская.

Первую онлайн-лекцию провела аспирантка МГИМО МИД России Мария Валуева. Ее посвятили государсвтенной политики поддержки соотечественников.

«Работа с соотечественниками — это стратегическое направление государственной политики, связанное с демографией, экономикой и сохранением культурной идентичности», — сказала Мария Валуева.

Всего в этом году проведут 25 мероприятий, где участники смогут пообщаться с экспертами и обсудить важные вопросы государственной и правозащитной повестки.