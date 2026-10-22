Детский сад построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

В жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске возводят трехэтажный детский сад площадью около 4,4 тысячи квадратных метров. Монолитные работы завершены, гидроизоляция фундамента готова на 25%, кладка стен — на 18%, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В учреждении оборудуют 14 групп.

Для занятий и досуга предусмотрены столовая, спортивный и музыкальный залы, мастерские и помещения для кружков. На улице обустроят игровые площадки с теневыми навесами и оборудованием для детей разных возрастов.

В квартале уже построили 28 жилых домов, школу на полторы тысячи учеников и четыре детских сада на 1,2 тысячи мест. Сейчас также возводят еще одну школу на полторы тысячи мест, поликлинику на 400 посещений за смену, пожарное депо и многоуровневый паркинг.

Застройщиком выступает «ПИК».

Среди общественных пространств района — зеленый пешеходный бульвар и игровой плейхаб «Гравити» с космическим оформлением, зонами для игр и отдыха.