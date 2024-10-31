Сегодня 14:08 Прямой путь до Урала. Как благодаря трассе М-5 растут скорости, туризм и экономика Подмосковья 0 0 0 Эксклюзив

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От Москвы и до «третьей столицы России» — по этому маршруту ведет трасса М-5 «Урал». Другими словами — в Екатеринбург. Одна из старейших в стране дорог и стратегически важная магистраль. Ее участки пролегают в том числе через Подмосковье, где в октябре открыли после реконструкции две локации.

С какими ключевыми ассоциациями связывают дорогу М-5? Главное — она протянулась через крупные города в Сибири и на Урале. Это часть азиатской магистрали АН6, связывающей Восточную Европу с Кореей. А еще — часть европейского маршрута Е-30. Если отправиться до конечной точки без остановок, дорога займет около 30 часов. К слову, она не только одна из старейших в России, но и самая крупная. Время идет — трасса требует укрепления. Для этого разработали пятилетний план ее модернизации. И первое, что требовало реконструкции, — количество полос, ведь их, в основном, было две.

Через Подмосковье — по восьмиполосной М-5

Перенесемся в Подмосковье, где в октябре после крупного ремонта открыли два участка. Теперь там восемь высокоскоростных полос и удобные развязки, путепроводы, мосты. Первый участок — объездная дорога в обход поселков Островцы и Октябрьского, второй — от села Ульянино в Раменском до поселка Непецино под Коломной.

Долгое время вблизи поселков Октябрьского и Островцы был самый узкий участок М-5 в Подмосковье. Но на этом направлении живут 1,5 миллиона человек, которые ежедневно сталкивались с трудностями на дорогах из-за высокого транзитного потока. Построенное шоссе в обход поселков — это 11 километров, восемь полос движения. Новый участок решает проблему пробок, выводит транзит из малых населенных пунктов и, что важно,упрощает путь к аэропорту Жуковский. Нагрузка на Новорязанское шоссе снижается более чем в два раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь могут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.

И о втором ключевом участке

А в 100 с лишним километрах от метро Котельники отправляется в путь рейсовый автобус «Луховицы — Москва». Здесь пассажирам предстоит оценить еще один новый участок дороги М-5: Ульянино — Непецино, 21 километр. Участок проходит за пределами деревни Старниково, сел Ульянино и Никитское в Раменском округе и поселка Непецино в Коломне. Он обеспечивает свободный въезд и выезд из Воскресенска на М-5 и самое важное — бессветофорное движение от Луховиц до Москвы.

Связь трассы с ростом экономики

Отвлечемся от пассажирских перевозок, чтобы поговорить о связи между экономикой и магистралью М-5. Индустриальные и логистические парки Подмосковья продолжают бить рекорды по привлечению инвестиций. Например, в 2024 году, по прогнозам, они достигнут 150–160 миллиардов рублей. На 30% больше, чем в 2023-м. Это по данным консалтинговой компании NF Group. У развития логистики — огромное значение для экономического роста. А один из фундаментальных принципов — скорость работы.

Например, технопарк «Софьино» — крупный складской комплекс, где расположилось много организаций интернет-торговли, таких как Ozon, Яндекс, Wildberries. После реконструкции M-5 транспортная доступность улучшилась, а прежде славилась постоянными пробками, что плохо сказывалось и на доставке грузов. Раньше путь от МКАДа до «Софьино» занимал около часа, а теперь можно добраться за 30 минут. И это лишь один пример. Давно известно: развитие дорог напрямую дает в том числе экономический рост региона, ведь это позволяет ускоренным темпом развивать индустриальные парки и не только.

Туристическая часть маршрута

Трасса М-5 проходит через крупнейшие города европейской части России, в том числе туристические. Первой на пути из встретится Коломна, где всегда пахнет свежей выпечкой. Прежде время в пути из Москвы казалось немыслимым. Про таких туристов говорили — калачом не заманишь. Теперь маршрут стал заметно легче.

Когда время в пути сокращается до полутора часов вместо трех, это серьезный фактор , чтобы поехать. Наталья Никитина, генеральный директор кластера «Коломенский Посад»

М-5 начинается в московском районе Жулебино и проходит через Люберцы, мимо подмосковного аэропорта Жуковский и далее. Коломна — действительно первый крупный город по дороге, где до него — около 115 километров из Москвы. Следующая остановка по М-5 — Рязань, в часе от Коломны. Затем — Самара, позднее — Уфа, Челябинск и, наконец, Екатеринбург. Таким получается скоростное путешествие до «третьей столицы России».