Сегодня 13:37 «Поедем по восьмиполосной дороге». Андрей Воробьев — о запуске нового участка трассы М-5 в Люберцах Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин открыли новый участок трассы М-5 в Люберцах 0 0 0 Подмосковье

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Движение по новому стратегически важному участку трассы М-5 запустили в Люберцах. Это магистраль между Уралом, Москвой и Подмосковьем, где всегда идет большой поток — свыше 120 тысяч машин в сутки. Открыли восемь высокоскоростных полос, удобные развязки, путепроводы и мосты. Все это — новая объездная дорога в обход поселков Октябрьского и Островцы.

Ее открыли заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Сегодня очень волнительное и торжественное событие, к нему мы шли очень продолжительное время. Вы знаете самый узкий участок М-5 „Урал“. На этом направлении у нас живут 1,5 миллиона человек, и дальше большие планы по развитию экономики, индустриальных парков, но большое количество и времени, и неудобств составляла дорога по поселку Октябрьскому, где живут 26 тысяч человек. Это ужасный транзит, каждый день здесь были большие неудобства», — сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что в 2017 году обратился к президенту и вместе с мнениями жителей аргументировал, насколько важна эта дорога. «И вот мы — на ее открытии. Новый участок трассы снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик», — отметил Андрей Воробьев.

Новый участок шоссе в обход поселков Октябрьского и Островцы сравнительно небольшой — 11 километров, но он решит проблему пробок в этом месте, выведет транзитный поток и улучшит путь к аэропорту Жуковский.

Строители, спасибо вам большое. Вы видели, что происходило в Октябрьском на протяжении десятилетий. Андрей Воробьев

Помимо восьми высокоскоростных полос, сделали развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому. Возвели восемь путепроводов и мостов, ключевой из них — через Москву-реку, который сдали в 2021-м. «Доступность аэропорта Жуковский и наукограда уже радикально меняется. Разные этапы были. В жизни много разных сложностей. Самое главное — сегодня мы точно поедем по восьмиполосной дороге», — подытожил Андрей Воробьев. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».