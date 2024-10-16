«Скоростное движение от Луховиц до Москвы». Андрей Воробьев — о новой дороге в Подмосковье

Большая реконструкция трассы М-5 «Урал» завершилась в Подмосковье. На финальном этапе открыли две новые дороги: первая — в обход поселков Октябрьского и Островцы, а вторая — Ульянино — Непецино. Она стала продолжением обхода Бронниц, который построили 10 лет назад.
Дорога Ульянино — Непецино протянулась на 21 километр. Во время строительства участка возвели семь путепроводов, четыре моста и две транспортные развязки.
«Новый участок трассы М-5 „Урал“ разгрузит прилегающие улицы и обеспечит свободные въезд, выезд транспорта из Воскресенска на М-5, скоростное бессветофорное движение от Луховиц до Москвы», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На проезжей части — четыре полосы движения. До конца этого года М-5 «Урал» соединят с Южно-Лыткаринской автодорогой.
«Дорога Ульянино — Непецино проходит за пределами деревни Старниково, сел Ульянино и Никитское в Раменском и поселка Непецино в Коломне», — уточнил губернатор.
Это важная вылетная магистраль, которая идет, минуя названные выше населенные пункты. Водители смогут свободно выезжать на М-5 из Воскресенска и быстрее добираться до столицы.