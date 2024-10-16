«Скоростное движение от Луховиц до Москвы». Андрей Воробьев — о новой дороге в Подмосковье

Андрей Воробьев: новая дорога обеспечила скоростной путь из Луховиц в Москву

Большая реконструкция трассы М-5 «Урал» завершилась в Подмосковье. На финальном этапе открыли две новые дороги: первая — в обход поселков Октябрьского и Островцы , а вторая — Ульянино — Непецино. Она стала продолжением обхода Бронниц, который построили 10 лет назад.

Дорога Ульянино — Непецино протянулась на 21 километр. Во время строительства участка возвели семь путепроводов, четыре моста и две транспортные развязки.

«Новый участок трассы М-5 „Урал“ разгрузит прилегающие улицы и обеспечит свободные въезд, выезд транспорта из Воскресенска на М-5, скоростное бессветофорное движение от Луховиц до Москвы», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.