Более 5 инвестпроектов в АПК реализовали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается активное развитие агропромышленного комплекса благодаря притоку инвестиций. По итогам первых шести месяцев года в регионе завершили реализацию шести крупных проектов в сфере АПК.

Совокупный объем вложений достиг 7,6 миллиарда рублей, а новые предприятия обеспечили работой 375 человек.

Мы видим интерес инвесторов к агропромышленному комплексу Подмосковья. Сегодня это уже не просто сельское хозяйство, а современные технологичные производства — от крупных животноводческих комплексов молочного направления до глубокой переработки и экспортно ориентированных предприятий. Наша задача — сопровождать бизнес на всех этапах и создавать условия, при которых проекты реализуются быстро и эффективно. Виталий Мосин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Одним из ключевых направлений по-прежнему остается молочное животноводство. В городском округе Клин начал работу новый молочный комплекс компании «МТФ Елгозино», рассчитанный на содержание 800 дойных коров. В строительство предприятия инвестировали 3,5 миллиарда рублей, а его производительность составляет 9,6 тысячи тонн молока ежегодно. Еще один объект появился в Домодедове, где племзавод «Повадино» ввел в эксплуатацию современную молочно-товарную ферму на 1200 голов. Инвестиции в проект приблизились к 900 миллионам рублей, а плановая мощность достигает 14 тысяч тонн молока в год.

Развиваются в регионе и предприятия пищевой промышленности. В Ступине компания «ПК Печагин» запустила завод по выпуску майонезов и различных соусов, способный производить до 48 тысяч тонн продукции ежегодно. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей. В Раменском начал работу производственно-складской комплекс компании «КПП Рускон», где будут выпускать корма для домашних животных. В создание предприятия вложили 780 миллионов рублей, а его проектная мощность достигает 24 тысяч тонн продукции в год.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, в Истре компания «Фермер Олег Сирота» открыла новое производство мягких сыров. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей, а предприятие сможет выпускать до 342 тонн продукции ежегодно.

Власти региона отмечают, что инвестиционная активность в агропромышленном комплексе сохраняется. За первые шесть месяцев года инвесторам выдали 17 разрешений на строительство новых объектов. Они охватывают переработку сельхозсырья, пищевую промышленность, молочное и мясное животноводство, производство кормов, а также развитие складских и логистических мощностей. Дополнительный импульс отрасли придали договоренности, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам мероприятия Московская область заключила шесть соглашений в сфере АПК общей стоимостью свыше 22 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит создать еще 516 рабочих мест.

Фото: Медиасток.рф

Помимо организационной поддержки, инвесторы активно используют финансовые инструменты. С начала года предприятия агропромышленного комплекса привлекли льготные инвестиционные кредиты на сумму 12,2 миллиарда рублей, а объем экспортного кредитования достиг 5,8 миллиарда рублей.

Дальнейшее развитие АПК остается одним из стратегических направлений экономической политики и важным условием укрепления продовольственной безопасности.