Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в Подмосковье в 2024 году
Восемь новых медучреждений построили в Подмосковье в 2024 году. В регионе открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе. Поддержку врачей расширили, а условия приема пациентов в поликлиниках сделали еще лучше. О том, что еще изменилось в уходящем году, губернатор Андрей Воробьев рассказал во время традиционного обращения к жителям.
Поддержка врачей
«Почти на каждой встрече с жителями звучит тема качества медицинских услуг. Понимаем, что первое и главное, на чем держится эта система, — это кадры. Квалифицированные специалисты. Мы продолжаем привлекать медиков со всей страны, а также со следующего года подключим в наших медицинских центрах порядка 200 ординаторов со второго года обучения в качестве врачей-стажеров. Для этого мы заключили договоры с ведущими медицинскими вузами. Очень дорожим всеми нашими медиками, стараемся делать все, чтобы удержать кадры», — сказал Воробьев.
В этом году в Подмосковье расширили программу компенсации за аренду жилья для семей медиков. В следующем году ее распространят на заведующих отделениями и ФАПами. Кроме того, с 1 января врачи смогут получить увеличенную премию за трудоустройство знакомых по рекомендации. Всему медперсоналу также проиндексируют зарплаты.
Новые больницы
Одним из главных событий уходящего года в Подмосковье стало открытие Детского клинического медцентра имени Рошаля. Там проводят уникальные операции, используют самое передовое оборудование и оказывают помощь ребятам со всей страны.
Следующим крупным учреждением будет многопрофильный центр в Балашихе. Его планируют достроить к 2027 году. Там будут лечиться жители Люберец, Орехово-Зуева, Реутова, Ногинска и других округов на востоке Подмосковья.
В следующем году в Мытищах откроется стационар на 786 мест. Учреждение охватит свыше одного миллиона человек.
В 2024 году в Подмосковье также построили поликлинику на 600 посещений в смену в Лобне, станцию скорой помощи в Ногинске, шесть фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года новые медучреждения возведут в Хотькове и Лосино-Петровском.
На следующий год планы не менее амбициозные — в регионе запланировали построить еще семь поликлиник. Они появятся в Одинцове, Котельниках, Видном, Люберцах, Ногинске, Пушкино и Чехове. А в Ступине, Можайске и Ленинском округе возведут станции скорой помощи.
Кроме того, в 2025 году капитально отремонтируют 31 медучреждение.
Телемедицина
«Мы стараемся внедрять инновации. Мы видим, что врач — это святое, без врача никуда. Но все, что касается рутинных операций, таких как закрытие больничного, во всем мире делается с помощью телемедицины. Это значит, что ты экономишь время, ты не идешь к врачу, а можешь получить необходимые консультации или справки дистанционно», — рассказал Андрей Воробьев.
Уже сегодня жители могут закрыть больничный или продлить рецепт на лекарство удаленно — при помощи телемедицины. Такие консультации позволят разгрузить медучреждения на 2,5 миллиона посещений в год.
Онлайн также можно получить повторную консультацию врача, когда диагноз уже поставлен, и нужно только получить направление на обследование или скорректировать лечение.
Цифровые решения не только разгружают поликлиники, но и повышают точность постановки диагноза. Так, врач может обратиться за вторым мнением к другому специалисту. С начала года уже провели более 10 тысяч таких консультаций.
Ранее губернатор подробнее рассказал о возможностях телемедицины. Важность цифровизации в здраве обсудили на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главно Минздрава Михаилом Мурашко в ДКЦ имени Рошаля.