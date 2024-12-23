Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в Подмосковье в 2024 году

Восемь новых медучреждений построили в Подмосковье в 2024 году. В регионе открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе. Поддержку врачей расширили, а условия приема пациентов в поликлиниках сделали еще лучше. О том, что еще изменилось в уходящем году, губернатор Андрей Воробьев рассказал во время традиционного обращения к жителям.

Поддержка врачей

«Почти на каждой встрече с жителями звучит тема качества медицинских услуг. Понимаем, что первое и главное, на чем держится эта система, — это кадры. Квалифицированные специалисты. Мы продолжаем привлекать медиков со всей страны, а также со следующего года подключим в наших медицинских центрах порядка 200 ординаторов со второго года обучения в качестве врачей-стажеров. Для этого мы заключили договоры с ведущими медицинскими вузами. Очень дорожим всеми нашими медиками, стараемся делать все, чтобы удержать кадры», — сказал Воробьев.

В этом году в Подмосковье расширили программу компенсации за аренду жилья для семей медиков. В следующем году ее распространят на заведующих отделениями и ФАПами. Кроме того, с 1 января врачи смогут получить увеличенную премию за трудоустройство знакомых по рекомендации. Всему медперсоналу также проиндексируют зарплаты.

Новые больницы

Одним из главных событий уходящего года в Подмосковье стало открытие Детского клинического медцентра имени Рошаля. Там проводят уникальные операции, используют самое передовое оборудование и оказывают помощь ребятам со всей страны.

Следующим крупным учреждением будет многопрофильный центр в Балашихе. Его планируют достроить к 2027 году. Там будут лечиться жители Люберец, Орехово-Зуева, Реутова, Ногинска и других округов на востоке Подмосковья.