Многопрофильную больницу на 1123 койки в Балашихе построят к 2027 году

В городском округе Балашиха руководитель муниципалитета Сергей Юров провел совещание с представителями подрядчика, сотрудниками администрации и профильными ведомствами. На мероприятии обсудили строительство больницы в микрорайоне Ольгино, ее откроют к 2027 году.

Выездное совещание с участием главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, городского прокурора Никиты Брыкина, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова, представителей подрядчика, специалистов администрации округа и профильных ведомств прошло на стройплощадке больницы.

Центральными вопросами встречи стали: организация строительных работ на следующий год, подключение объекта к централизованным системам инженерно-технического обеспечения, а также развитие дорожной инфраструктуры.

«В этом году началась важнейшая стройка больницы. Высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и жители всего Восточного Подмосковья. Для реализации такого крупного проекта нам необходимо модернизировать дорожно-транспортную инфраструктуру», — сказал Сергей Юров.

Он также добавил, что в связи с открытием медцентра модернизируют Автозаводскую и Керамическую улицы, улицы Корнилаева, Струве и Шестую. Помимо этого запланировали расширить Носовихинского шоссе до четырех полос.

Сейчас строители завершили разработку котлована основного корпуса, проводят монолитные работы по устройству фундамента. На стройплощадке работают 50 машин спецтехники и около 330 человек. Число строителей в следующем году увеличат до двух тысяч.

«В следующем году завершат общестроительные работы по монолитной части, то есть возведения самого здания, устройство наружных и внутренних стен, прокладку инженерных коммуникаций и построят 6-ти этажную автостоянку», — поделился директор проекта строительства Сергей Храбрый.

Проект реализуют за счет средств федерального и регионального бюджетов. Новая больница станет одним из крупнейших медучреждений Подмосковья.

В современном многофункциональном медицинском центре будут работать свыше 3000 специалистов, из них более 700 врачей. Там оборудуют консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр. Всего медучреждение включит 26 профилей.

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