«Спасти жизнь человека». Андрей Воробьев — о возможностях телемедицины в Подмосковье
Воробьев отметил важность развития телемедицины в Подмосковье
Цифровизация здравоохранения — одно из важных направлений развития в Подмосковье. Жители могут дистанционно получать консультации врачей, закрывать больничные листы и продлевать рецепты на льготные лекарства. О важности телемедицины рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Телемедицина: задачи и возможности
Цифровизацию здравоохранения и ее первые результаты обсудили на встрече в детском медцентре Рошаля в Красногорске. Татьяна Голикова и Михаил Мурашко осмотрели флагманский госпиталь Подмосковья, пообщались с его сотрудниками и юными пациентами.
Учреждение построили при поддержке федерального правительства. Его эффективность помогает обеспечивать современное высокотехнологичное оборудование и профессионалы, которые ежедневно спасают детские жизни. Охватить еще больше пациентов помогают современные технологии.
«Телемедицина — еще одна современная практика, которая используется во всем мире. Сегодня она применяется и здесь, в Детском клиническом центре, и в других клиниках Московской области», — сказал Воробьев.
В 2023 году в Подмосковье провели 1,8 миллиона телемедицинских консультаций, а с января — еще 1,5 миллиона. Доля онлайн-обращений составляет около 4,5%, цель — довести ее до 20%. Это разгрузит врачей и освободит жителей от ненужного хождения по поликлиникам, сделает медпомощь доступнее.
Возможность проводить консультации, закрывать больничные листы появилась во время пандемии. Соответствующий указ заканчивается в январе 2025 года. Регион выступил с инициативой оставить эту практику и продолжить развивать ее. Это позволит заметно снизить нагрузку на поликлиники — примерно на 1,2 миллиона посещений в год. В «цифру» также предложили перевести продление рецептов на льготные лекарства, закрытие первого этапа диспансеризации и получение рекомендаций специалиста через специальное приложение.
«Договорились об определенных подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую нам поручено президентом создать к 2030 году», — заявила Татьяна Голикова.
Первые итоги работы медцентра Рошаля
С августа врачи ДКЦ имени Рошаля оказали помощь 32 тысячам ребят. Ежедневно там проводят порядка 50 операций.
Центр также координирует работу всех детских медучреждений региона.
«Сегодня в центре Рошаля в день проводится 50 операций — это серьезный результат по спасению жизни детей. Фактически он взял на себя координацию всей детской помощи в субъекте», — подчеркнул министр Мурашко.
Благодаря большому коечному фонду, профессиональным специалистам и технологиям центр делает детскую помощь значительно доступнее.
На базе центра также работает телемедицинский центр — с августа там провели около 5,5 тысячи консультаций, в том числе в формате «врач-врач». Это дает возможность специалистам получить второе экспертное мнение от коллег из других медучреждений.
Голикова назвала ДКЦ Рошаля флагманом
«Технологии, которые здесь развиваются и специалисты, которые здесь работают, настроены на то, чтобы делать это максимально качественно. И очень приятно, что коллеги развивают все новое и, самое главное, предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения», — подчеркнула Татьяна Голикова.
Всего в ДКЦ работают 28 профилей. В его состав входят отделения реанимации и челюстно-лицевой хирургии, центр клинических состояний и многое другое. Для оперативной оказания помощи на крыше разместили вертолетную площадку.
Голикова отметила, что именно такие учреждения, как госпиталь Рошаля важно открывать и развивать в России. Комфортные условия и технологии позволяют рано реагировать и оказывать максимально доступную помощь детям.