Сегодня 13:55 «Спасти жизнь человека». Андрей Воробьев — о возможностях телемедицины в Подмосковье Воробьев отметил важность развития телемедицины в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Андрей Воробьев

Цифровизация здравоохранения — одно из важных направлений развития в Подмосковье. Жители могут дистанционно получать консультации врачей, закрывать больничные листы и продлевать рецепты на льготные лекарства. О важности телемедицины рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Телемедицина: задачи и возможности Цифровизацию здравоохранения и ее первые результаты обсудили на встрече в детском медцентре Рошаля в Красногорске. Татьяна Голикова и Михаил Мурашко осмотрели флагманский госпиталь Подмосковья, пообщались с его сотрудниками и юными пациентами. Учреждение построили при поддержке федерального правительства. Его эффективность помогает обеспечивать современное высокотехнологичное оборудование и профессионалы, которые ежедневно спасают детские жизни. Охватить еще больше пациентов помогают современные технологии. «Телемедицина — еще одна современная практика, которая используется во всем мире. Сегодня она применяется и здесь, в Детском клиническом центре, и в других клиниках Московской области», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В 2023 году в Подмосковье провели 1,8 миллиона телемедицинских консультаций, а с января — еще 1,5 миллиона. Доля онлайн-обращений составляет около 4,5%, цель — довести ее до 20%. Это разгрузит врачей и освободит жителей от ненужного хождения по поликлиникам, сделает медпомощь доступнее.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Возможность проводить консультации, закрывать больничные листы появилась во время пандемии. Соответствующий указ заканчивается в январе 2025 года. Регион выступил с инициативой оставить эту практику и продолжить развивать ее. Это позволит заметно снизить нагрузку на поликлиники — примерно на 1,2 миллиона посещений в год. В «цифру» также предложили перевести продление рецептов на льготные лекарства, закрытие первого этапа диспансеризации и получение рекомендаций специалиста через специальное приложение. «Договорились об определенных подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую нам поручено президентом создать к 2030 году», — заявила Татьяна Голикова. Первые итоги работы медцентра Рошаля С августа врачи ДКЦ имени Рошаля оказали помощь 32 тысячам ребят. Ежедневно там проводят порядка 50 операций. Центр также координирует работу всех детских медучреждений региона. «Сегодня в центре Рошаля в день проводится 50 операций — это серьезный результат по спасению жизни детей. Фактически он взял на себя координацию всей детской помощи в субъекте», — подчеркнул министр Мурашко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Благодаря большому коечному фонду, профессиональным специалистам и технологиям центр делает детскую помощь значительно доступнее. На базе центра также работает телемедицинский центр — с августа там провели около 5,5 тысячи консультаций, в том числе в формате «врач-врач». Это дает возможность специалистам получить второе экспертное мнение от коллег из других медучреждений. Голикова назвала ДКЦ Рошаля флагманом «Технологии, которые здесь развиваются и специалисты, которые здесь работают, настроены на то, чтобы делать это максимально качественно. И очень приятно, что коллеги развивают все новое и, самое главное, предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения», — подчеркнула Татьяна Голикова. Всего в ДКЦ работают 28 профилей. В его состав входят отделения реанимации и челюстно-лицевой хирургии, центр клинических состояний и многое другое. Для оперативной оказания помощи на крыше разместили вертолетную площадку.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Голикова отметила, что именно такие учреждения, как госпиталь Рошаля важно открывать и развивать в России. Комфортные условия и технологии позволяют рано реагировать и оказывать максимально доступную помощь детям.