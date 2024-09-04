«Сильнейшая команда». Воробьев — о Детском клиническом центре имени Рошаля

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

«Мы собрали сильную команду специалистов со всей России, которые будут оказывать помощь детям по 28 профилям», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в новом центре помимо лечения еще 150 тысяч детей смогут пройти обследования и получить консультации врачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

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