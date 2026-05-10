Свадебный бум в Москве. Можно ли жениться в мае и как заполучить лучшую площадку Свадебный организатор Волкова: торжество в мае обойдется дешевле, чем летом

Май 2026 года может стать рекордсменом по количеству молодоженов в Москве. Столичные загсы уже получили около пяти тысяч заявлений на регистрацию брака. Особой популярностью стали пользоваться выездные церемонии на открытых площадках. Как устроить идеальное торжество и стоит ли верить в приметы об отсутствии счастья в майских браках, разбирался 360.ru.

От загсов от библиотеки По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, майский период каждый год пользуется стабильным спросом со стороны желающих зарегистрировать союз влюбленных. «Около пяти тысяч пар решили зарегистрировать брак в мае 2026 года: это стандартное количество свадеб для последнего весеннего месяца, популярность его не стала меньше», — сказала она в беседе с ТАСС. По словам специалиста, именно в мае, с наступлением устойчивого тепла, растет и востребованность выездных площадок. Погода наконец позволяет провести первую семейную фотосессию на свежем воздухе на фоне цветущей столицы.

Церемонии будут проводить на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья», а также в классических дворцах бракосочетания. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуются следующие локации: Дворец бракосочетания № 1;

Дворец бракосочетания № 4;

Дворец бракосочетания на ВДНХ;

башня «Око»;

особняк на Малой Ордынке;

библиотека-читальня имени А. С. Пушкина. Верить ли в примету о свадьбе в мае? Эксперты связывают майский ажиотаж с двумя основными факторами. Во-первых, погодный комфорт: нет апрельской слякоти и июльской духоты. Во-вторых, значительную роль играет цена вопроса. Праздник в мае выходит дешевле, чем в летние месяцы, когда площадки, организаторы и ведущие повышают стоимость. Июнь, июль и август считаются самым высокобюджетным периодом.

Однако тут в игру вступает печально известная примета. Старинное суеверие «в мае жениться — всю жизнь маяться», основанное больше на созвучии слов, чем на на реальной статистике, до сих пор будоражит умы невест и женихов. Организатор свадеб Наталья Волкова в беседе с 360.ru подчеркнула: не стоит ориентироваться на предрассудки при планировании одного из главных в жизни торжеств.

У многих срабатывает этот триггер, но верить в это не нужно. Это просто игра слов, чья-то шутка, которая закрепилась. Ни одна статистика не подтверждает, что у заключенного в мае брака мало шансов на счастье.

У приметы есть исторический контекст, однако и он не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями. Суеверие возникло еще на Руси, когда май был временем активных полевых работ, требующих сил, поэтому празднования было принято переносить на более свободный период.

Выездные церемонии: преимущества и подводные камни Главный тренд сезона — выездная регистрация — поделил пары на два лагеря. Одни хотят официальное бракосочетание на открытом воздухе (с правовой силой и подписью в документах), других устраивает чисто символическая церемония на фоне природы. Официальная выездная церемония: как не прогадать При желании расписаться на открытой площадке или в нестандартной локации (например, в метро — такая опция тоже существует), готовиться нужно минимум за год. «Самые красивые места разбираются едва ли не за 12 месяцев. Если начинаете подготовку лишь за полгода, есть риск, что удобное время и популярная площадка будут заняты, придется подстраиваться», — предупредила Волкова. План действий следующий: зайдите на официальный сайт московских загсов и изучите список разрешенных выездных площадок. Регистрация вне этого списка с сотрудником загса невозможна по закону;

помните, что май может непредсказуем в плане погоды: не исключены дожди и холодный ветер. При переживаниях на эту тему лучше выбрать закрытое помещение;

если же душа требует именно площадку на улице, и перенести торжество под крышу возможности нет, нужно продумать план Б. Например, заранее заказать для брачующихся и гостей красивые прозрачные зонты. При ограниченном бюджете необходимо как минимум попросить приглашенных взять зонтики с собой;

также нужно продумать рассадку. Церемония длится не меньше 20 минут, и пожилым родственникам может быть тяжело стоять столько времени. Не все площадки предоставляют сиденья бесплатно. Этот вопрос лучше заранее уточнить: цена может стартовать от 300 рублей за стул. Символическая церемония: расписаться заранее, но сохранить магию Если речь идет не об официальной выездной регистрации от загса, а просто о церемонии на красивой площадке в кругу близких и друзей, то на получение штампа в паспорте предстоит выделить отдельное время.

По словам собеседницы 360.ru, при таком сценарии есть два самых популярных подхода. Расписаться заранее в МФЦ, например, утром в день церемонии. «Молодожены могут приехать в МФЦ даже в спортивных костюмах, зарегистрировать брак, а потом начать готовиться к основному торжеству», — пояснила Наталья.

Разделить свадьбу на два разных дня. В один из них — наведаться в загс для официальной церемонии, в другой — отпраздновать с гостями в любой понравившейся локации. Это позволит продлить эмоции от важного события. У символической церемонии есть заметное отличие от официальной, которое для многих влюбленных станет преимуществом. Если регистратор от загса зачитает только стандартную речь без права импровизации, то ведущий, не являющийся представителем госорганов, может рассказать историю любви пары и вовлечь гостей в происходящее. Чек-лист для майской свадьбы: что нужно проверить Тем, кто подал заявление на бракосочетание в мае 2026 года, завершил основную часть подготовки и считает оставшиеся дни до торжества, организаторы советуют еще раз проверить три момента. Погодный контроль. За 10 дней до даты начните мониторить подробный прогноз. При риске ливня или грозы времени остается с запасом, чтобы докупить зонты или уточнить возможность переноса в помещение на площадке.

Гардероб. Невесте стоит предусмотреть накидку или болеро. Майские вечера обманчиво холодны.

Фотосессия. В мае Москва цветет — используйте это. Сакура, сирень и тюльпаны дают волшебный фон для кадров. Однако популярные сады и парки в этот период могут быть заполнены другими парами или прогуливающимися горожанами. Лучше продумать локацию и время ее посещения заранее.