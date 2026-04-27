Свадебный сезон открыли в Подмосковье

26 апреля 2026 года в подмосковном Подольске состоялось знаменательное событие — официальное открытие нового свадебного сезона Московской области. Торжественное мероприятие прошло у подножия храма Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы.

Эта дата, признанная одной из самых красивых «зеркальных» дат года, собрала первых молодоженов, решивших связать свои судьбы узами брака.

С поздравительной речью к молодоженам обратились заместитель министра социального развития Подмосковья Ольга Малахова, первый заместитель главы администрации Подольска Владимир Кравцов и благочинный Подольского церковного округа протоиерей Серафим Покатилов.

Заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова подчеркнула: «Мы предлагаем молодоженам около 75 локаций: от парков и старинных усадеб до современных отелей и музеев. Цифры подтверждают тренд: на новый свадебный сезон в Подмосковье уже подано более 14 тысяч заявлений, а ведь сезон только начался. Семейная жизнь должна начинаться с красивой истории».

Знаменский храм выбран местом проведения открытия сезона не случайно. Эта архитектурная жемчужина — одна из самых популярных площадок для регистрации брака в регионе. Подольск входит в число лидеров по популярности у пар наравне с Серпуховом и Домодедовом.

Главными героями праздника стали пять пар, для которых церемония прошла в торжественной обстановке. Выездная регистрация в Дубровицах отличалась особым колоритом и соблюдением старинных русских свадебных традиций.