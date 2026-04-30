Замки, ранчо и виллы: топ-10 самых волшебных мест для свадьбы в Подмосковье

Сезон свадеб в Подмосковье открыт — торжественная церемония прошла в усадьбе Дубровицы в Подольске в красивую зеркальную дату 26.04.26. Участниками открытия свадебного сезона стали всего пять пар. Что для них устроили организаторы и где еще в Подмосковье можно устроить роскошную выездную церемонию — в материале 360.ru.

Выездная церемония в одном из красивейших мест Подмосковья — это не просто регистрация брака, а старинные русские обряды, каравай и особая атмосфера торжества. Открытие свадебного сезона прошло у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы. Это одна из самых популярных площадок для проведения свадебной церемонии.

Никита и Валерия Фатеевы — одна из пар на открытии — познакомились на работе, хотя родом из разных городов. На Новый год мужчина сделал своей избраннице предложение.

«Вообще все это на самом деле спонтанно получилось. Мы выбирали красивую дату, а нам сказали уже, что будет вот такое торжество», — признался Никита.

Анатолию и Юлии Образцовым церемония тоже понравилась, хотя они не ожидали таких гуляний.

На мероприятии присутствовала заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова. Она отметила, что выездные церемонии — это модно и интересно.

«Помимо отделов ЗАГС, помимо красивых залов, мы своим молодоженам предлагаем более 75 локаций для выездной регистрации брака. Здесь и парки, и отели, и старинные усадьбы, и музеи, и просто парки наши городские, где также молодые могут зарегистрировать свой брак», — отметила замминистра.

Сезон свадеб в Подмосковье только начинается, но уже подано более 14 тысяч заявлений. Молодые люди часто выбирают красивые даты для регистрации брака, в 2026 году их наберется немало.

Топ-10 мест для необычной свадьбы в Подмосковье

Выездная свадебная церемония — это современный тренд в организации торжественного мероприятия. У него масса достоинств — в том числе и большой выбор мест для проведения. Из недостатков можно отметить только высокую стоимость и непредсказуемость погоды — внезапно налетевший ветер или моросящий дождь могут испортить не только прическу невесты, но и торжество в целом.

360.ru cобрал топ-10 локаций в Подмосковье для проведения незабываемого свадебного торжества. Организаторы предлагают церемонии на высшем уровне, вкусные блюда и разнообразные развлечения. Все они разные, но у каждого места своя атмосфера и особое очарование.

Парк-отель «Морозовка»

  • Адрес: городской округ Солнечногорск, городское поселение Менделеево, деревня Льялово.

«Морозовка» занимает территорию бывшей дворянской усадьбы Льялово конца XIX — начала XX веков. Усадьба окружена парком с каскадом прудов, фонтанами и скульптурами. Свадьбу можно организовать в партерной части усадьбы, классической ротонде или в Музыкальном салоне.

На территории — церковь Рождества Богородицы, можно провести венчание.

Шато-отель «Немчиновка»

  • Адрес: село Немчиновка, улица 2-я Запрудная.

Гости отеля окунутся в атмосферу средневекового замка с собственным парком. В отеле три банкетных зала: Рублево, Николаевский и Немчиновка. Молодоженам предоставляют номер с интерьером в стиле Людовика XIV. Для гостей предусмотрены ресторан, бар, аквазона, тренажерный зал, боулинг, гольф и многое другое, в том числе и детская площадка.

Zhavoronki Event Hall

  • Адрес: Одинцовский район, поселок Жаворонки, улица Садовая, 5.

Резиденция в европейском стиле, напоминающая средневековый замок с элементами готики. У закрытой резиденции есть своя вертолетная площадка — молодожены могут организовать эффектное появление. Пространство позволяет пригласить на банкет до 400 гостей.

Усадьба «Середниково»

  • Городской округ Химки, поселок санатория «Мцыри».

Старинная подмосковная усадьба, в ансамбле которой просматриваются черты эпохи расцвета русского классицизма. Усадьба «Середниково» неразрывно связана с жизнью поэта Михаила Лермонтова — здесь он подолгу гостил в юные годы.

Для свадебной церемонии подойдет Парадный дом с дубовым банкетным залом, а также площадки на открытом воздухе. Для молодоженов придумали два сценария на выбор: Дворянская свадьба и Русская.

Усадьба «Золотой Лев»

  • Адрес: городской округ Ступино, село Сапроново.

Старинная усадьба, основанная более 400 лет назад. На территории — вековой липовый парк и дубы времен Екатерины II. В усадьбе есть Большой каретный зал, который превращается в торжественный в дни мероприятий. Гостям предстанут великолепные кружевные беседки, живописный павильон, часовня, оранжерея и конюшня.

Эта локация подойдет для любителей традиционных празднеств. Декорации располагают к проведению свадебных фотосессий.

Villa Michetti

  • Адрес: городской округ Солнечногорск, деревня Бережки.

Итальянский шик на берегу Истринского водохранилища. Усадьба построена по чертежам итальянского архитектора Николы Микетти, придворного зодчего Петра I. Изюминка Villa Michetti — панорамная терраса на крыше с видами на водохранилище.

«Ранчо»

  • Адрес: Клинский район, деревня Давыдково, владение 4.

Свадебная площадка подходит для торжества в деревенском стиле: много воздуха и полевых цветов. Есть закрытая веранда и открытая терраса, декорированная гирляндами в стиле ретро. В качестве декораций: амбарные ворота, кирпичная стена с окном, вигвам, лодочка на воде.

Villa Politica

  • Адрес: село Усово, жилой комплекс Усово, 8, строение 21.

Престижная резиденция ранее была кинотеатром загородного дома Сталина. Вилла расположена в сосновом лесу, разнообразие пространств позволит организовать любое торжество — от пышной свадьбы до камерной церемонии. Гостей впечатлит сочетание природы, сервиса и роскоши.

«Вилла Ротонда»

Адрес: городской округ Одинцово, улица Озерная, 127.

Дворец выполнен в стиле французского классицизма, он как будто парит над озером. Изюминкой является роскошная ротонда для прогулок и спуск к озеру. В парке молодоженам предлагают организовать фотосессию. Для церемоний во дворце есть пять локаций, организаторы гарантируют высокий уровень сервиса, авторскую кухню и обслуживание на разных языках.

Усадьба «Остафьево»

  • Адрес: город Москва, поселок Рязановское, село Остафьево, улица Троицкая, 1а.

Дворянская усадьба 18 века, архитектура в стиле классицизма. Декорации идеальны для роскошной свадебной церемонии, белоснежный шатер встретит до 80 гостей при любой погоде. Регистрацию также можно устроить на свежем воздухе, среди вековых деревьев и аллей. Усадьба подойдет для свадьбы в классическом стиле с историческим флером.

