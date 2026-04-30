Замки, ранчо и виллы: топ-10 самых волшебных мест для свадьбы в Подмосковье

Сезон свадеб в Подмосковье открыт — торжественная церемония прошла в усадьбе Дубровицы в Подольске в красивую зеркальную дату 26.04.26. Участниками открытия свадебного сезона стали всего пять пар. Что для них устроили организаторы и где еще в Подмосковье можно устроить роскошную выездную церемонию — в материале 360.ru.

Выездная церемония в одном из красивейших мест Подмосковья — это не просто регистрация брака, а старинные русские обряды, каравай и особая атмосфера торжества. Открытие свадебного сезона прошло у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы. Это одна из самых популярных площадок для проведения свадебной церемонии.

Никита и Валерия Фатеевы — одна из пар на открытии — познакомились на работе, хотя родом из разных городов. На Новый год мужчина сделал своей избраннице предложение.

«Вообще все это на самом деле спонтанно получилось. Мы выбирали красивую дату, а нам сказали уже, что будет вот такое торжество», — признался Никита.