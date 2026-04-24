Еще более 14 тысяч заявок на регистрацию брака подали в Подмосковье

С 1 мая 2026 года в Московской области официально начнется «высокий свадебный сезон», который продлится до 30 сентября. В преддверии лета подмосковные ЗАГСы фиксируют рост интереса к выездным церемониям бракосочетания.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила: «С 1 мая в Подмосковье стартует свадебный сезон — и уже сейчас на него подано более 14 тысяч заявлений».

Пары все чаще выбирают необычные места для проведения церемонии: усадьбы, парки, загородные клубы. Для этого создана инфраструктура — более 75 официальных выездных площадок, где церемонию проводят сотрудники ЗАГС.

По данным Министерства социального развития Московской области, за последние два года число желающих пожениться вне стен дворцов бракосочетания и ЗАГСов значительно выросло. Это превратилось из модного тренда в устойчивую традицию.

Лидером по числу заявлений стал зал торжеств в парке «Патриот» Одинцовского округа — там решили пожениться 158 пар. На втором месте — парк им. Олега Степанова в Серпухове, где подано 94 заявления. Третью строчку занимает загородный клуб «Артиленд» в Балашихе, выбравший 88 будущих супругов.