Обогнать смерч не получится. Как действовать в непогоду
Спасатель Штыб: во время смерча нужно выйти из машины и укрыться в здании
В Москве и Подмосковье, помимо ливней и грозы, спрогнозировали смерч. Спасатель, инструктор Максим Штыб рассказал 360.ru, как выжить в непогоду, и объяснил, почему не стоит обгонять воронку на машине.
Безопасные места
В первую очередь он посоветовал укрыться в здании. Спасатель объяснил, что при смерче представляют опасность обломки чего-либо, разрушение ветхих зданий, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.
На уровне подготовки лучше находиться внутри капитального строения, где вам ничего не угрожает. Если слышите завывание ветра, то лучше уйти вглубь строения, в коридор, подальше от окон.
Максим Штыб
инструктор
Если непогода настигнет на улице, Штыб рекомендовал войти в здание или спуститься в метро. По словам спасателя, можно встать за капитальным строением, главное — находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра.
«Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается — лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром», — заявил спасатель.
Где прятаться не стоит
Если смерч застал в дороге, лучше остановить автомобиль, в идеальном случае — выйти из него и спрятаться в здании. Штыб заявил, что в некоторых случаях поток воздуха переворачивал машины и сносил с дороги, поэтому не стоит рисковать.
«Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трех слов: предотвращение, спасение, помощь. Лучше действовать заранее», — призвал Штыб.
Специалист предупредил, что обогнать смерч не выйдет. Можно уехать в другую сторону, перпендикулярно его движению, но, по словам спасателя, для этого потребуется определенное стечение обстоятельств и учет размера воронки.
«Смерч — это такая воздушная воронка, как правило, не очень большого диаметра. Если удастся, условно говоря, разъехаться с этой воронкой, то повезло. Но гарантировать не получится, потому что автомобили ездят по дорогам. Если вы съехали в поле на машине, то, скорее всего, застрянете и уже никуда не денетесь», — сказал Штыб.
Скрываться под рекламными щитами и деревьями опасно, предупредил спасатель. Он заявил, что главная идея поведения в смерч — сделать так, чтобы человека ничем не придавило.