Обогнать смерч не получится. Как действовать в непогоду

Спасатель Штыб: во время смерча нужно выйти из машины и укрыться в здании

В Москве и Подмосковье, помимо ливней и грозы, спрогнозировали смерч. Спасатель, инструктор Максим Штыб рассказал 360.ru, как выжить в непогоду, и объяснил, почему не стоит обгонять воронку на машине.

В первую очередь он посоветовал укрыться в здании . Спасатель объяснил, что при смерче представляют опасность обломки чего-либо, разрушение ветхих зданий, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

На уровне подготовки лучше находиться внутри капитального строения, где вам ничего не угрожает. Если слышите завывание ветра, то лучше уйти вглубь строения, в коридор, подальше от окон.

Если непогода настигнет на улице, Штыб рекомендовал войти в здание или спуститься в метро. По словам спасателя, можно встать за капитальным строением, главное — находиться на стороне, перпендикулярной направлению ветра.

«Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается — лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром», — заявил спасатель.

Где прятаться не стоит

Если смерч застал в дороге, лучше остановить автомобиль, в идеальном случае — выйти из него и спрятаться в здании. Штыб заявил, что в некоторых случаях поток воздуха переворачивал машины и сносил с дороги, поэтому не стоит рисковать.

«Если вы внутри автомобиля и смерч уже начался, вы ничего сделать не сможете. Помните, что девиз МЧС состоит из трех слов: предотвращение, спасение, помощь. Лучше действовать заранее», — призвал Штыб.