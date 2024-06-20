Тонкая игра природных факторов. Синоптик оценил вероятность смерча в Москве 20 июня

Такое природное явление, как смерчи, предсказать с высокой точностью крайне трудно, заявил в беседе с 360.ru синоптик Александр Шувалов. По оценке специалиста, вероятность смерча в столице и Подмосковье 20 июня составляет 10-20%.

«Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе», — пояснил он.

В столичном регионе условия для образования смерча в определенной степени есть. Но вероятность действительно невысока. Составляет она 10-20%, указал собеседник 360.ru.

Более высокая вероятность смерчей — от 30 до 40% — к северо-востоку от Москвы в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины.

Шувалов отметил, что ранее в Москве уже бывали смерчи — в 1904 году такое природное явление затронуло столицу. Порожденные им разрушения описывал в том числе Владимир Гиляровский.

В 1998 году и 2012-м смерчи фиксировали в Подмосковье, добавил Шувалов. Но один из самых крупных и разрушительных — так называемый ивановский смерч — произошел 40 лет назад.

«Тогда было до 70 погибших и большие разрушения. „Ивановский“ смерч был наиболее заметный и разрушительный», — добавил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, однозначно можно говорить о сильных проливных дождях и грозах, указал синоптик. С 12:00 до 18:00 местами в Москве и области ожидается град, при грозе прогнозируется и шквалистое усиление ветра.

«А по смерчу нельзя сказать однозначно, потому что это очень тонкая игра факторов», — заключил специалист.