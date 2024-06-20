Парки, летние кафе и фестивальные площадки в Москве закрыли из-за ливня

Мосгорпарк: парки культуры и отдыха в Москве закрыли из-за непогоды

Фото: РИА «Новости»

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя с порывистым ветром. Ради безопасности общественные пространства решили закрыть, сообщила пресс-служба Мосгорпарка в своем Telegram-канале.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», — объявила администрация.

Рано утром москвичей предупреждали о такой вероятности. Мосгорпарк заявлял, что окончательное решение о режиме работы парков 20 июня примут, исходя из ситуации.

Закрылись все фестивальные площадки и Московский зоопарк. Департамент культуры рекомендовал воздержаться от прогулок, а департамент торговли и услуг — временно закрыть сезонные кафе и укрепить конструкции.

МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение. Синоптики спрогнозировали рекордный мегаливень, порывистый ветер и смерч. Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро.

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