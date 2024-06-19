Москве пообещали грозу и смерчи

В Москве до вечера 20 июня объявили штормовое предупреждение, возможны смерчи

Фото: РИА «Новости»

В Москве с 03:00 до 20:00 20 июня будет действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

В указанный период времени в столице ожидаются гроза, переходящий в ливень дождь и порывистый ветер со скоростью 18-23 метра в секунду.

«С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей», — отметили в ведомстве.

Гостей и жителей Москвы попросили в связи с неблагоприятными погодными условиями избегать опасных маневров на автомобилях, снизить скорость и соблюдать дистанцию. Водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями.

На улице лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

В центре погоды «Фобос» отмечали, что в Москве 20 июня выпадет рекордно большой объем осадков. В Подмосковье тоже пройдет смерч.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте