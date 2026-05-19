От аномальной жары — к похолоданию и грозам. Какая погода ждет Москву в конце мая

Жителей и гостей Москвы в ближайшие дни ждет настоящий климатический спектакль. Вслед за аномальным теплом мая в столицу нагрянут грозы и резкое похолодание. Каких еще сюрпризов ждать от погоды и как защитить свой организм в период экстремальной жары — в материале 360.ru.

Майский пик жары в столице

Уже сегодня, 19 мая, воздух в Москве в дневное время прогрелся до +29…+31 градуса, что на 11-12 градусов выше климатической нормы для этой даты, сообщил в беседе с 360.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако велика вероятность, что завтра будет еще жарче: по прогнозам, пик аномального тепла придется на среду, 20 мая.

«В среду и четверг в Москве будет около +30, в Подмосковье — +27…+30 градусов, а значит, очередные температурные рекорды», — сказал метеоролог.

Не исключено, что 21 мая будет побит рекорд, принадлежащий 2014 году: тогда воздух в столице прогрелся до +29,2 градуса.