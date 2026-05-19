От аномальной жары — к похолоданию и грозам. Какая погода ждет Москву в конце мая
Жителей и гостей Москвы в ближайшие дни ждет настоящий климатический спектакль. Вслед за аномальным теплом мая в столицу нагрянут грозы и резкое похолодание. Каких еще сюрпризов ждать от погоды и как защитить свой организм в период экстремальной жары — в материале 360.ru.
Майский пик жары в столице
Уже сегодня, 19 мая, воздух в Москве в дневное время прогрелся до +29…+31 градуса, что на 11-12 градусов выше климатической нормы для этой даты, сообщил в беседе с 360.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Однако велика вероятность, что завтра будет еще жарче: по прогнозам, пик аномального тепла придется на среду, 20 мая.
«В среду и четверг в Москве будет около +30, в Подмосковье — +27…+30 градусов, а значит, очередные температурные рекорды», — сказал метеоролог.
Не исключено, что 21 мая будет побит рекорд, принадлежащий 2014 году: тогда воздух в столице прогрелся до +29,2 градуса.
Однако после пиковых значений погода снова выдаст сюрприз. По словам Тишковца, температура «может рухнуть» сразу на 10-15 градусов.
«В четверг в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, а в пятницу местами уже возможны первые грозы. Но это только начало», — предупредил эксперт.
Какая погода будет в Москве и области на выходных
Метеоролог призвал москвичей пока поставить на паузу надежды на наступление стабильной летней погоды. Весна еще покажет себя до конца мая в полной мере.
Нынешняя жара — короткий, но яркий спектакль, после которого, как правило, приходят грозы, возвращая все в весеннее русло.
Евгений Тишковец
Уже на выходных столицу и область ожидает прохождение холодного фронта. В субботу, 23 мая, станет заметно свежее: +22…+25 градусов. В воскресенье отметка на термометре поднимется максимум до +23.
Заключительная неделя мая 2026 года будет еще прохладнее.
«На заключительной неделе мая установится умеренное тепло: от +15 до +20 градусов», — рассказал эксперт.
Как пережить аномальную жару
Несмотря на сегодняшнюю и завтрашнюю жару, купальный сезон в Москве еще не стартовал, а значит, местным жителям придется искать другие способы с легкостью перенести аномальное тепло.
По словам Тишковца, в ближайшие дни необходимо особенно бережно отнестись к своему здоровью.
Нужно понимать, что 33-градусная жара – это зона экстремального теплового дискомфорта, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности.
Что пить и есть
Необходимо пить не менее двух-трех литров жидкости в сутки. Подойдут только чистая вода или зеленый чай. Вред организму нанесут:
- сладкие газировки;
- ледяные напитки (риск ангины и спазма сосудов);
- алкоголь;
- кофеин.
Для питание подойдет легкая пища: овощи, фрукты, арбузы, холодные супы (например, окрошка). От жирного, жареного и тяжелого мяса стоит отказаться.
Как одеваться
Лучше выбирать светлую свободную одежду изо льна, хлопка или других дышащих тканей. Обязательно ношение головного убора.
Самое опасное время — с 12:00 до 16:00, когда наступает пик ультрафиолетового и теплового излучения. По возможности стоит оставаться в помещении в этот промежуток.
«Если оказались на улице, постарайтесь двигаться по теневой стороне, не ходить по раскаленному асфальту, потому что при такой температуре он нагревается до 60 градусов. Также лучше ограничить физические нагрузки», — порекомендовал собеседник 360.ru.
Тишковец также призвал не забывать использовать увлажнители воздуха и кондиционеры. Однако важно настраивать технику так, чтобы разница с уличной температурой составляла не больше 8-10 градусов.