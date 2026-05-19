Москвичам рассказали, когда в столице спадет жара

Жара в Москве спадет к предстоящим выходным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

В четверг, 21 мая, в столице ожидаются кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможна гроза, воздух прогреется до +27…+30 градусов.

«Жара в мае — это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта днем посвежеет до +20…+23», — пояснил синоптик.

В выходные через регион пройдет холодный атмосферный фронт. По словам Тишковца, заключительная весенняя неделя в столице по температуре будет умеренной.

Накакануне главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы об аномальной жаре в этот вторник.