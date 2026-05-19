Аномальную жару в 30 градусов пообещали москвичам во вторник

Синоптик Позднякова: в Москве 19 мая будет малооблачная погода и +30 градусов

Во вторник в Москве температура прогреется до +30 градусов. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах +16-17 градусов», — сказала специалист.

По словам метеоролога, сегодня в Москве столбики термометров поднимутся до 28–30 градусов, что на семь градусов превышает обычные для этого периода показатели.

При этом к концу рабочей недели в столицу придет прохлада. Как ранее заявила специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, в выходные будет облачная погода с кратковременными дождями и до +24 градусов максимум. Температура слегка опустится из-за северо-западного ветра.

До этого в пресс-службе Роскосмоса опубликовали спутниковые снимки жары в Москве. Высокая температура должна сохраниться в столице до выходных.