Москвичам рассказали, что к концу рабочей недели в столицу придет прохлада

Синоптик Паршина: в Москве аномальная жара пойдет на спад с 21 мая

В Москве жара пойдет на спад с четверга, 21 мая. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +24 градусов максимум», — сказала она.

Синоптик объяснила, что погода слегка изменится из-за ветра. По ее словам, он поменяется на северо-западный.

До этого в Гидрометцентре сообщали, что в Москве 19 и 20 мая будут жаркими днями. В начале недели воздух прогреется до +32 градусов. В четверг температура прогнозируется +31 градус, причем возможен кратковременный дождь с грозой и переменная облачность.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье температура превысит климатическую норму на семь и более градусов. При этом в Сибири сохранится температурная аномалия — заморозки.