Финальный аккорд лета. Какая погода будет в Москве на выходных 1-2 августа?

Жара в Москве совсем скоро сменится резким похолоданием. Если во вторник, 28 июля, столбики термометров еще будут бороться за отметку в +28 градусов, то уже в среду город накроет холодный атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют настоящие климатические качели: температура рухнет на 10 градусов, придут дожди, напоминающие о приближении осени. Каких еще сюрпризов ждать от погоды — в материале 360.ru.

Хронология непогоды: когда ждать похолодания и дождей По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, холодный фронт начнет подбираться к границам Московской области уже во второй половине дня во вторник. Первыми удар на себя примут западные районы региона: там прогремят грозы, а порывы ветра в моменте будут достигать 17 метров в секунду. К вечеру дождевые облака доберутся до Москвы.

Фото: РИА «Новости»

Однако самые интенсивные осадки ожидаются в ночь со вторника на среду. За сутки может выпасть до 17 литров воды на квадратный метр, написал метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Такого объема достаточно, чтобы городские улицы начали выглядеть подтопленными.

В среду после прохождения фронта будет пасмурно и очень дождливо: выпадет до 17 литров воды на метр площади. Ночью — +13…+16, днем — не выше +16…+19. Евгений Тишковец

Температурный обвал Именно среда, 29 июля, станет самым холодным днем этой недели. Ильин порекомендовал гостям и жителям столицы наслаждаться сегодняшним теплом, которое уходит с каждым часом.

Если сегодня воздух успеет прогреться до +25…+28 градусов, то после прохождения холодного фронта завтра выше +21 градуса температура не поднимется. На большей части Московской области — всего +15…+18. Александр Ильин

По словам собеседника 360.ru, лишь в восточных и северо-восточных районах в разгар дня показатели будут приближаться к +20 градусам, но выше не поднимутся. В самой столице температура составит порядка +18 градусов. Учитывая высокую влажность и пронизывающий ветер, ощущаться погода будет еще на несколько градусов холоднее. Выходить из дома без непромокаемой обуви и зонта — идея провальная. Советы для автомобилистов и пешеходов на среду Синоптик отметил: недооценивать влияние холодного фронта особенно не стоит тем, кто планирует поездки в западном направлении.

Фото: РИА «Новости»

«Зонтик сегодня вечером наверняка пригодится. А если поедете в западном направлении, то пригодится 100%. Основные дожди пройдут ночью, но небольшой кратковременный дождь ожидается и в среду», — предупредил эксперт. Водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах: мокрый асфальт способен спровоцировать аварийные ситуации на трассах. Передышка на сутки Несмотря на мрачные сводки, окончательно прощаться с летом в Москве и Подмосковье пока рано. Циклон задержится в регионе только на несколько дней. По температуре возвращение к климатической норме начнется уже в четверг, 31 июля. Столбики термометров поднимутся до +19…+23 градусов. Однако вместе с теплом вернутся и грозы: в этот день снова стоит ждать выпадения осадков.

Фото: РИА «Новости»

По-настоящему теплая погода устаканится только к пятнице. И, согласно обнадеживающим прогнозам, она сохранится на ближайшие выходные.

В пятницу, субботу и воскресенье обойдется преимущественно без осадков. Будет достаточно солнечно, с потеплением до +23…+28 градусов. В выходные дни мы еще немного почувствуем лето. Смело можно планировать активности на свежем воздухе. Александр Ильин