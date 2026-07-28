Назван самый дождливый день в Москве и Подмосковье в последнюю неделю июля

Погода в Москве и Подмосковье испортится к середине рабочей недели. Самым дождливым и ветренным днем станет 30 июля. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Четверг будет самым дождливым днем на этой неделе. <…> На западе Подмосковья прогнозируется сильный дождь, в столице — небольшой, местами умеренный», — сказал он.

Одновременно с дождями в Московском регионе поднимется ветер порывами до 15 метров в секунду. Воздух, по информации синоптика, прогреется до +20…+22 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок дал прогноз на вторую половину лета. Погоду в столице определят Эль-Ниньо и глобальное потепление.