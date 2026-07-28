Похолодание придет в Москву 29 июля

Значительное похолодание в Московском регионе ожидается 29 июля. Столбик термометра опустится ниже +20 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Самым прохладным днем на неделе будет среда. <…> Это связано с прохождением через Московский регион активного атмосферного фронта», — предупредил он.

Всего за сутки температура воздуха опустится почти на 10 градусов. Голубев сообщил, что есть 28 июля ожидается +25…+27 градусов, то на следующий день уже +18…+20 градусов.

Дождливым станет 30 июля. В этот день, по прогнозу синоптика, осадки ожидаются в Москве и Московской области. Воздух прогреется до +20…+22 градусов.