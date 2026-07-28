Москвичам пообещали теплую погоду во вторник

Синоптик Позднякова: воздух в Москве 28 июля прогреется до +27 градусов

Столбики термометров покажут во вторник до +27 градусов, ожидается теплая погода и кратковременный дождь. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что прогнозируется переменная облачность без осадков, но днем возможен дождь. По ее словам, минимальная температура составит +15…17 градусов, а дневная - +25…+27 градусов.

Специалист подчеркнула, что этот показатель превышает норму на один градус. Также в городе ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, добавила она.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что погода в Московском регионе заметно испортится к середине рабочей неделе.

Самым дождливым днем он назвал четверг. Температура в этот день составит до +20…+22 градусов.