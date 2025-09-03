От Ялты до Маньчжурии: как СССР 80 лет назад завершил Вторую мировую войну

Россия 3 сентября отмечает 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией. Благодаря тому, что советские войска разгромили Квантунскую армию, император капитулировал и Вторая мировая война, наконец, завершилась. 360.ru восстановил хронологию тех событий.

Когда США вступили во Вторую мировую Пакт о нейтралитете между СССР и Японией подписали в Москве 13 апреля 1941 года. Для Советов этот документ фактически обезопасил границы на Востоке. Японцев тоже можно было понять: они хорошо помнили победу Красной армии в сражении на Халхин-Голе в 1939 году и больше проигрывать не хотели. Но больше никому в мире пакт не понравился. Германия и Италия были в претензии, поскольку теряли союзника в надвигающейся войне с Советским Союзом. Британцы дулись, а американцы ввели новые торговые санкции против СССР. Нечто знакомое, не правда ли? Между тем Япония решила, что спокойнее воевать с США. Утром 7 декабря того же 1941-го ее самолеты и корабли разнесли американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Штаты потеряли почти 2,5 тысячи человек, четыре линкора, два эсминца, минный заградитель, 188 самолетов. Более тысячи солдат были ранены, огромное количество техники повреждено.

Фото: Снимок с японского самолета во время атаки на Перл-Харбор / Публичное достояние

Атака стала поводом для вступления Соединенных Штатов, а затем и Великобритании во Вторую мировую войну. И это несмотря на то, что налет на Перл-Харбор на полгода нейтрализовал американский Тихоокеанский флот и позволил Японии с легкостью захватить большую часть Юго-Восточной Азии, включая Гонконг, Бирму, Голландскую Ост-Индию, Малайю, Сингапур и Филиппины. Вот только уже в мае 1942-го японцы потерпели поражение в Коралловом море, в июне флот США разбил их у атолла Мидуэй, затем последовал разгром в битве за Гуадалканал. В 1944 году американцы захватили большую часть подчиненных Японии островов в Тихом океане и приступили к бомбардировкам городов самой империи.

Интересно Отзвуки тех событий можно найти в творчестве великого японского режиссера Хаяо Миядзаки. В детстве он был свидетелем страшных воздушных налетов. Позднее мэтр часто показывал в своих картинах ужасы войны и атак с неба. В последней работе «Мальчик и птица» завязкой сюжета служит гибель матери главного героя во время бомбардировки Токио в 1943 году. Отзвуки тех событий можно найти в творчестве великого японского режиссера Хаяо Миядзаки. В детстве он был свидетелем страшных воздушных налетов. Позднее мэтр часто показывал в своих картинах ужасы войны и атак с неба. В последней работе «Мальчик и птица» завязкой сюжета служит гибель матери главного героя во время бомбардировки Токио в 1943 году.

Ялтинская конференция Лидеры стран Антигитлеровской коалиции второй раз (после Тегерана 1943-го) встретились вместе в феврале 1945 года. Во время переговоров в крымском Ливадийском дворце глава СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали соглашение, касающееся Японии. Советский Союз обязался вступить в войну против Японии не позднее двух-трех месяцев после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе. Союзники пообещали, что Советам возвратят Южный Сахалин и Курильские острова, которые были аннексированы японцами после августа 1905 года. К середине марта 1945-го у Японии в Тихом океане дела шли не очень хорошо, и она даже вывела для поддержки свои элитные войска из Маньчжурии. Но британцы и американцы понимали, насколько важна помощь СССР. И вот 5 апреля 1945 года советские дипломаты уведомили японских коллег, что не будут продлевать Пакт о нейтралитете.

Фото: Слева направо сидят: Черчилль, Рузвельт и Сталин у Ливадийского дворца, 9 февраля 1945 года / Публичное достояние

Вступление СССР в войну с Японией Во время Потсдамской конференции союзники выступили с требованием безоговорочной капитуляции японской армии. В противном случае пообещали «стереть Японию с лица земли». Угроза была реальной: к тому времени американцы уже испытали свою первую атомную бомбу и решили сбросить следующую именно на Страну восходящего солнца. Однако правительство Токио не знало о планах Вашингтона, потому 28 июля публично отвергло ультиматум (на нем, кстати, не было подписи СССР). Утром 6 августа Хиросима, а через три дня Нагасаки вспыхнули страшным ядерным светом. Причем дело было не столько в стратегическом значении городов, сколько в удачном расположении и хороших метеоусловиях в дни атак. Но ядерные бомбардировки не поколебали правительство Японии. Между тем верный своему обещанию Советский Союз ровно через три месяца после победы над Германией, 9 августа 1945-го, выступил против японцев. СССР поддержали китайские коммунисты, выступила с одобрительным заявлением Великобритания. Монголы объявили, что будут сражаться вместе с советской армией.

Фото: Ядерный взрыв над Нагасаки, 9 августа 1945 года. IMAGO / www.globallookpress.com

Маньчжурская операция Бойцы Красной армии и войск Народно-революционной армии Монголии выступили против японской Квантунской армии. Это была серьезная сила, которая, помимо подчиненных ей бойцов, располагала кавалерией, имела более тысячи танков, 5360 орудий, почти две тысячи самолетов и 25 боевых кораблей, а также бактериологическое оружие. Командовал всем этим богатством генерал Императорских вооруженных сил Японии Ямада Отодзо. Он еще с 1944 года начал готовиться к возможной войне с СССР, но не преуспел: из-за разгрома на Тихом океане туда отправили лучших бойцов и мало-мальски толково подготовленных солдат. Так что как минимум половину армии составляли юные призывники и пожилые резервисты.

Фото: Генерал Императорских вооруженных сил Японии, командующий Квантунской армией Ямада Отодзо / Публичное достояние

Советские войска легко обходили хорошо укрепленные районы и уничтожали японские подразделения. Те несли просто колоссальные потери. Тем временем 15 августа 124-й император Японии Хирохито объявил о капитуляции. На следующий день командующий Квантунской армии приказал своим бойцам сдаться. Однако некоторые дивизии еще несколько дней вели войну, то ли не расслышав, то ли плюнув на приказ полководца. Наконец, к 20 августа советские войска вышли на Маньчжурскую равнину и Квантунской армии не стало: все были убиты, ранены или сдались в плен. До 2 сентября советские солдаты освободили Маньчжурию и Северную Корею.

Фото: Японские солдаты сдают оружие, Харбин, 1945 год. Евгений Халдей / Публичное достояние

Отряд-731 Уже после победы бойцы Красной армии нашли страшные свидетельства жестокого обращения японских оккупантов с местным населением. Была обнаружена лаборатория, где над людьми ставились опыты и эксперименты при разработке бактериологического оружия — того самого, что передали Квантунской армии для борьбы с советскими военными. Любой студент медик и просто любопытный человек может узнать, сколько часов или дней можно обходиться без пищи, воды, под палящим солнцем или голым на снегу, в пресной или соленой воде. Мало кто задумывается, откуда взялись эти факты. Увы, их поставщиками были нацистские палачи в концлагерях и сотрудники японского Отряда-731. Они проводили жуткие опыты на живых людях: военнопленных, арестованных, а иногда и просто похищенных местных жителях. «Доктора» обливали их кипятком, били электротоком, проводили вивисекции, заражали болезнями и вирусами. Сажали в барокамеры и то повышали, то понижали давление, отключали доступ воздуха. Об остальных «исследованиях» даже вспоминать страшно.

Интересно По разным данным, в стенах лабораторий Отряда-731 погибли до 14 тысяч человек. Почти 70% из них были китайцы, 30% — русские, немного корейцев и монголов. Возраст большинства из них — от 20 до 35 лет. Точно известны имена лишь девяти, среди них — боец Красной армии Демченко, а также Мария Иванова и ее четырехлетняя дочь. По разным данным, в стенах лабораторий Отряда-731 погибли до 14 тысяч человек. Почти 70% из них были китайцы, 30% — русские, немного корейцев и монголов. Возраст большинства из них — от 20 до 35 лет. Точно известны имена лишь девяти, среди них — боец Красной армии Демченко, а также Мария Иванова и ее четырехлетняя дочь.

Большинство нелюдей нашли и судили на знаменитом Хабаровском процессе в декабре 1949 года. Доказательств было достаточно: бесчеловечные эксперименты детально описывали в отчетах, снимали на видеопленку, фотографировали. Подтвердили и факты использования японцами бактериологического оружия на китайских городах. Подсудимые получили большие сроки. Но к 1956 году их выпросили отправить обратно в Японию. Не надо думать, будто врачи-живодеры стали париями, нет: почти все они получили ученые степени и общественное признание, преуспели в бизнесе. Например, микробиолог Масадзи Китано стал главным директором одной из ведущих японских фармацевтических компаний Green Cross. Глава Отряда-731 Сиро Исии вовсе ускользнул от наказания, сдавшись американцам, которые подарили ему иммунитет и тайное убежище в обмен на «бесценный опыт». Притом что непосредственно от рук этого хирурга погибли тысячи человек. Впоследствии добрый доктор и его коллеги помогали янки создавать биологическое оружие, которое те использовали в Корее.

Фото: Сиро Исии на вечеринке бывших членов Отряда 731, январь 1946 года / Публичное достояние

США переписывают историю Большинство современных японцев не знают об Отряде-731. Это неудивительно: США постарались, чтобы факты об опытах на людях и отравления целых городов остались под сукном истории. Японским властям просто запретили об этом вспоминать. Причем есть достаточно литературы и документальных фильмов о преступниках и их деяниях. Так же сегодня подменяют факты о победе над Японией в сентябре 1945-го. По версии янки, именно их ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, вынудили Токио пойти на капитуляцию. Это, кстати, тот редкий раз, когда американцы признают, что атака была делом их рук. В остальное время предпочитают намекать, будто автор бомбардировок — СССР. Соединенные Штаты отчаянно тянут одеяло на себя и скоро, кажется, припишут себе победу над Наполеоном, строительство пирамид в Египте и уничтожение всех динозавров. Но куда хуже, что многие поверят в этот бред. Особенно если так напишут в соцсетях.