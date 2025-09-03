От Ялты до Маньчжурии: как СССР 80 лет назад завершил Вторую мировую войну
Россия 3 сентября отмечает 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией. Благодаря тому, что советские войска разгромили Квантунскую армию, император капитулировал и Вторая мировая война, наконец, завершилась. 360.ru восстановил хронологию тех событий.
Когда США вступили во Вторую мировую
Пакт о нейтралитете между СССР и Японией подписали в Москве 13 апреля 1941 года. Для Советов этот документ фактически обезопасил границы на Востоке. Японцев тоже можно было понять: они хорошо помнили победу Красной армии в сражении на Халхин-Голе в 1939 году и больше проигрывать не хотели.
Но больше никому в мире пакт не понравился. Германия и Италия были в претензии, поскольку теряли союзника в надвигающейся войне с Советским Союзом. Британцы дулись, а американцы ввели новые торговые санкции против СССР. Нечто знакомое, не правда ли?
Между тем Япония решила, что спокойнее воевать с США. Утром 7 декабря того же 1941-го ее самолеты и корабли разнесли американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху.
Штаты потеряли почти 2,5 тысячи человек, четыре линкора, два эсминца, минный заградитель, 188 самолетов. Более тысячи солдат были ранены, огромное количество техники повреждено.
Атака стала поводом для вступления Соединенных Штатов, а затем и Великобритании во Вторую мировую войну. И это несмотря на то, что налет на Перл-Харбор на полгода нейтрализовал американский Тихоокеанский флот и позволил Японии с легкостью захватить большую часть Юго-Восточной Азии, включая Гонконг, Бирму, Голландскую Ост-Индию, Малайю, Сингапур и Филиппины.
Вот только уже в мае 1942-го японцы потерпели поражение в Коралловом море, в июне флот США разбил их у атолла Мидуэй, затем последовал разгром в битве за Гуадалканал. В 1944 году американцы захватили большую часть подчиненных Японии островов в Тихом океане и приступили к бомбардировкам городов самой империи.
Интересно
Ялтинская конференция
Лидеры стран Антигитлеровской коалиции второй раз (после Тегерана 1943-го) встретились вместе в феврале 1945 года. Во время переговоров в крымском Ливадийском дворце глава СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали соглашение, касающееся Японии.
Советский Союз обязался вступить в войну против Японии не позднее двух-трех месяцев после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе. Союзники пообещали, что Советам возвратят Южный Сахалин и Курильские острова, которые были аннексированы японцами после августа 1905 года.
К середине марта 1945-го у Японии в Тихом океане дела шли не очень хорошо, и она даже вывела для поддержки свои элитные войска из Маньчжурии. Но британцы и американцы понимали, насколько важна помощь СССР. И вот 5 апреля 1945 года советские дипломаты уведомили японских коллег, что не будут продлевать Пакт о нейтралитете.
Вступление СССР в войну с Японией
Во время Потсдамской конференции союзники выступили с требованием безоговорочной капитуляции японской армии. В противном случае пообещали «стереть Японию с лица земли». Угроза была реальной: к тому времени американцы уже испытали свою первую атомную бомбу и решили сбросить следующую именно на Страну восходящего солнца.
Однако правительство Токио не знало о планах Вашингтона, потому 28 июля публично отвергло ультиматум (на нем, кстати, не было подписи СССР). Утром 6 августа Хиросима, а через три дня Нагасаки вспыхнули страшным ядерным светом. Причем дело было не столько в стратегическом значении городов, сколько в удачном расположении и хороших метеоусловиях в дни атак.
Но ядерные бомбардировки не поколебали правительство Японии. Между тем верный своему обещанию Советский Союз ровно через три месяца после победы над Германией, 9 августа 1945-го, выступил против японцев.
СССР поддержали китайские коммунисты, выступила с одобрительным заявлением Великобритания. Монголы объявили, что будут сражаться вместе с советской армией.
Маньчжурская операция
Бойцы Красной армии и войск Народно-революционной армии Монголии выступили против японской Квантунской армии. Это была серьезная сила, которая, помимо подчиненных ей бойцов, располагала кавалерией, имела более тысячи танков, 5360 орудий, почти две тысячи самолетов и 25 боевых кораблей, а также бактериологическое оружие.
Командовал всем этим богатством генерал Императорских вооруженных сил Японии Ямада Отодзо. Он еще с 1944 года начал готовиться к возможной войне с СССР, но не преуспел: из-за разгрома на Тихом океане туда отправили лучших бойцов и мало-мальски толково подготовленных солдат. Так что как минимум половину армии составляли юные призывники и пожилые резервисты.
Советские войска легко обходили хорошо укрепленные районы и уничтожали японские подразделения. Те несли просто колоссальные потери.
Тем временем 15 августа 124-й император Японии Хирохито объявил о капитуляции. На следующий день командующий Квантунской армии приказал своим бойцам сдаться.
Однако некоторые дивизии еще несколько дней вели войну, то ли не расслышав, то ли плюнув на приказ полководца. Наконец, к 20 августа советские войска вышли на Маньчжурскую равнину и Квантунской армии не стало: все были убиты, ранены или сдались в плен. До 2 сентября советские солдаты освободили Маньчжурию и Северную Корею.
Отряд-731
Уже после победы бойцы Красной армии нашли страшные свидетельства жестокого обращения японских оккупантов с местным населением. Была обнаружена лаборатория, где над людьми ставились опыты и эксперименты при разработке бактериологического оружия — того самого, что передали Квантунской армии для борьбы с советскими военными.
Любой студент медик и просто любопытный человек может узнать, сколько часов или дней можно обходиться без пищи, воды, под палящим солнцем или голым на снегу, в пресной или соленой воде. Мало кто задумывается, откуда взялись эти факты. Увы, их поставщиками были нацистские палачи в концлагерях и сотрудники японского Отряда-731.
Они проводили жуткие опыты на живых людях: военнопленных, арестованных, а иногда и просто похищенных местных жителях. «Доктора» обливали их кипятком, били электротоком, проводили вивисекции, заражали болезнями и вирусами.
Сажали в барокамеры и то повышали, то понижали давление, отключали доступ воздуха. Об остальных «исследованиях» даже вспоминать страшно.
Интересно
Большинство нелюдей нашли и судили на знаменитом Хабаровском процессе в декабре 1949 года. Доказательств было достаточно: бесчеловечные эксперименты детально описывали в отчетах, снимали на видеопленку, фотографировали. Подтвердили и факты использования японцами бактериологического оружия на китайских городах.
Подсудимые получили большие сроки. Но к 1956 году их выпросили отправить обратно в Японию. Не надо думать, будто врачи-живодеры стали париями, нет: почти все они получили ученые степени и общественное признание, преуспели в бизнесе. Например, микробиолог Масадзи Китано стал главным директором одной из ведущих японских фармацевтических компаний Green Cross.
Глава Отряда-731 Сиро Исии вовсе ускользнул от наказания, сдавшись американцам, которые подарили ему иммунитет и тайное убежище в обмен на «бесценный опыт». Притом что непосредственно от рук этого хирурга погибли тысячи человек. Впоследствии добрый доктор и его коллеги помогали янки создавать биологическое оружие, которое те использовали в Корее.
США переписывают историю
Большинство современных японцев не знают об Отряде-731. Это неудивительно: США постарались, чтобы факты об опытах на людях и отравления целых городов остались под сукном истории. Японским властям просто запретили об этом вспоминать. Причем есть достаточно литературы и документальных фильмов о преступниках и их деяниях.
Так же сегодня подменяют факты о победе над Японией в сентябре 1945-го. По версии янки, именно их ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, вынудили Токио пойти на капитуляцию. Это, кстати, тот редкий раз, когда американцы признают, что атака была делом их рук. В остальное время предпочитают намекать, будто автор бомбардировок — СССР.
Соединенные Штаты отчаянно тянут одеяло на себя и скоро, кажется, припишут себе победу над Наполеоном, строительство пирамид в Египте и уничтожение всех динозавров. Но куда хуже, что многие поверят в этот бред. Особенно если так напишут в соцсетях.