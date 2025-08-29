Сегодня 15:11 Ядерная «дочка» Курчатова. Как СССР создал и впервые испытал свою атомную бомбу СССР испытал свою первую атомную бомбу РДС-1 76 лет назад 0 0 0 Фото: McPHOTO/M. Gann via www.imago-im / www.globallookpress.com Интересное

Исследования

Ядерное оружие

СССР

Военные

Взрывы

Ученые

Оружие

История

Полигоны

Первая ядерная бомба СССР удивила весь мир: никто не верил, что разоренная страшной войной страна сможет уже через четыре года после Победы создать и испытать собственное оружие массового поражения. Однако советские разведчики и ученые смогли совершить невозможное и в августе 1949-го лишили Запад военного преимущества. Как это было — в материале 360.ru.

Потсдамская конференция Летом 1945 года главы стран-победительниц — СССР, США и Великобритании — встретились в Потсдаме, бывшей резиденции прусских королей. Тем для разговоров было достаточно: с 17 июля по 2 августа нужно было обсудить вступление Советского Союза в войну против Японии, выработать послевоенную программу безопасности в Европе и мире в целом. Американский лидер Гарри Трумэн между делом сказал Иосифу Сталину, что у США теперь есть новое оружие невиданной силы. В ответ генералиссимус лишь вежливо кивнул: мол, рад за вас. В тот же день, 24 июля, американец радостно заявил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, что русские понятия не имеют о ядерных разработках. Первую в мире ядерную бомбу Trinity, «Троица», испытали на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико за день до начала конференции. За год до этого американцы и британцы успели тайно сговориться, что первым «полем» для боевого испытания нового оружия станет именно Япония. Осталось выбрать подходящие цели.

Фото: Слева направо: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин, Потсдам, 25 июля 1945 года / Публичное достояние

Кто «отец» советской ядерной бомбы? Вот только союзники ошибались: в Советском Союзе давно знали о Манхэттенском проекте и имели там свои шпионские связи. Впрочем, изыскания советских ученых, как и их коллег по всему миру, начались еще в довоенные времена. Нападение гитлеровцев приостановило исследования, но уже в феврале 1943 года физики СССР начали практические работы по созданию атомной бомбы. Заведовал ядерной программой заместитель председателя Государственного комитета обороны Лаврентий Берия, иностранные связи курировал легендарный разведчик Павел Судоплатов. Возглавлял проект молодой ученый Игорь Курчатов — он и стал «отцом» советской ядерной бомбы.

Фото: Игорь Курчатов, 1948 год / Публичное достояние

Для нового оружия требовалась урановая руда. Благодаря счастливому случаю в руки советских военных попали немецкие документы, где сообщалось, что высококачественные запасы урана есть в Родопских горах. Красная армия уже освободила Болгарию от немецкой оккупации (это произошло в сентябре 1944 года), и соседей-славян попросили помочь. Болгары согласились. В марте 1945-го из армии демобилизовали 400 горняков и альпинистов и отправили в Родопы. Возглавлял операцию советский разведчик, горный инженер Игорь Щорс. Именно благодаря его работе очень скоро СССР стал получать около полутора тонн урановой руды в неделю. Офицера даже пытались выкрасть американцы, но опростоволосились, и похищение сорвалось.

Фото: Разведчик, подполковник И́горь Щорс / Википедия

Испытание первой ядерной бомбы СССР Добытую болгарскую руду использовали для запуска первого атомного реактора Ф-1, который построили в московской лаборатории № 2 Академии наук СССР. Затем сразу начали работать над созданием оружейного плутония — для этого с 1948 года в закрытом городе Челябинск-40 активировали реактор А-1. Он и создал заряд для первой советской атомной бомбы РДС-1.

Интересно Название советской атомной бомбы РДС расшифровывали кто во что горазд: и «Родина дарит Сталину», и «Россия делает сама», был и еще десяток вариантов. На деле же за аббревиатурой скрывался прозаический «Реактивный двигатель специальный». Название советской атомной бомбы РДС расшифровывали кто во что горазд: и «Родина дарит Сталину», и «Россия делает сама», был и еще десяток вариантов. На деле же за аббревиатурой скрывался прозаический «Реактивный двигатель специальный».

Испытание решили провести в 170 километрах западнее Семипалатинска. Официально это место называлось «Второй государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон», или, на жаргоне испытателей, «Двойка». Но обычно называли Семипалатинский ядерный полигон. Его, собственно, и построили ради РДС-1. На степной равнине выделили круг диаметром примерно 10 километров, который разделили на 14 секторов. Там были фортификации, гражданские постройки, образцы вооружения и военной техники, в том числе в укрытиях, клетки с подопытными животными. В центре возвышалась металлическая решетчатая 37-метровая башня с установленной на ней бомбой.

Фото: Атомная бомба РДС-1, Политехнический музей, Москва. Vesailok / Википедия

Взрыв РДС-1: последствия Мощность РДС-1 достигала 22 килотонн в тротиловом эквиваленте — это чуть больше, чем у американских «Толстяка» и «Троицы», которые сбросили на японские города. Масса советского ядерного изделия составляла 4,6 тонны, длина — 3,7 метра, в диаметре — полтора метра. Бомбу взорвали ровно в 07:00 29 августа 1949 года. От башни не осталось даже следа, вместо нее появилась воронка диаметром три и глубиной полтора метра. Ее покрывало стеклоподобное вещество. Железобетонное здание, что стояло в 25 метрах от эпицентра, частично разрушилось, хотя сама конструкция устояла. Танк Т-34 и полевая артиллерия, расположенные в радиусе полукилометра от центра, получили легкие повреждения.

Фото: Взрыв РДС-1, Семипалатинский полигон, 29 августа 1949 года. Global Look Press / www.globallookpress.com

Все типы самолетов, стоявшие в полукилометре от башни, были сильно повреждены. Два жилых трехэтажных дома на расстоянии 800 метров разрушились полностью, как и щитовые и бревенчатые дома городского типа в радиусе пяти километров. Из 1538 подопытных собак, овец, коз, свиней, кроликов, крыс погибли 345 животных. В полукилометре от эпицентра сгорели все легковые автомобили. Искорежило стоявшие дальше железнодорожный и шоссейный мосты, а обгоревшие вагоны и автомашины разбросало по степи на расстоянии до 80 метров.

Фото: Спекшаяся в шлак земля на месте наземного ядерного взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне. Андрей Соломонов / РИА «Новости»

Ядерная эра СССР Испытание проводили в условиях секретности. Однако США все-таки узнали, и сам президент Трумэн сообщил всему миру о «советской бомбе». Выдержав паузу, 25 сентября 1949 года, газета «Правда» напомнила американцам, что секрета атомной бомбы давно не существует. Об этом еще в ноябре 1947-го заявил министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Никто не виноват, что научные круги в Америке приняли заявление советского дипломата за блеф — за океаном были уверены, что русские смогут овладеть атомным оружием не ранее 1954 года. Правда, впоследствии многие советские ученые признавали: без помощи разведки и агентов работа затянулась бы на куда более долгий срок.

Интересно Утверждения, что СССР сможет создать атомную бомбу не ранее 1954 года, принадлежит авторам журнала Look — неким Д. Хогертону и Э. Рэймонду. Переводы их статей появились в 1948-м в брошюре под названием «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?» издательства «Иностранная литература». В 2006-м этот забавный документ полностью перепечатали в сборнике «Атомный проект СССР. Документы и материалы». Утверждения, что СССР сможет создать атомную бомбу не ранее 1954 года, принадлежит авторам журнала Look — неким Д. Хогертону и Э. Рэймонду. Переводы их статей появились в 1948-м в брошюре под названием «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?» издательства «Иностранная литература». В 2006-м этот забавный документ полностью перепечатали в сборнике «Атомный проект СССР. Документы и материалы».

Официально Союз признал, что у него есть собственное атомное оружие, только 8 марта 1950 года. Семипалатинский полигон стал постоянным местом для тестов оружия массового поражения. Там же в августе 1953 года опробовали РДС-6с — первую советскую водородную бомбу, созданную под руководством видного миротворца Андрея Сахарова.

Фото: Семипалатинский полигон после закрытия. Andrei Solomonov / www.globallookpress.com

Разумеется, не только взрывали статичные заряды, но и сбрасывали бомбы с самолетов: первый раз это произошло 18 октября 1951 года с помощью бомбардировщика Ту-4. Осенью 1961-го провели первый подземный ядерный взрыв — рельеф местности отлично для этого подходил. Всего на полигоне провели как минимум 468 ядерных испытаний, последний взрыв состоялся 19 октября 1989 года. Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев поторопился закрыть опасную площадку, тем более что его республика отказалась от ядерного арсенала.