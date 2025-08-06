Сегодня 14:11 Лучевая болезнь, рак и дети-калеки. Как Хиросима пострадала от атомной бомбардировки США Историк Черемин: США атаковали Хиросиму ядерной бомбой для устрашения СССР 0 0 0 Фото: Ядерный взрыв. MAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Ядерное оружие

США

Военные

Взрывы

Япония

Войны

История

Мир отмечает жуткую годовщину: 80 лет назад США впервые применили ядерное оружие. Бомбу сбросили на Хиросиму, убив и искалечив сотни тысяч людей. Страшные последствия этого взрыва и последующего удара по Нагасаки долгое время оставались предупреждением для всего человечества. Сегодня пора вспомнить эти уроки в материале 360.ru.

Решение о первом ядерном ударе После репетиции в Дрездене было бы глупо сомневаться, что США, завершив создание ядерной бомбы, не попытаются ее испробовать на живых мишенях. Собственно, это решили еще осенью 1944-го, когда американский лидер Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль договорились применить будущее атомное оружие против Японии.

Интересно В середине февраля 1945 года британская и американская авиация разбомбили Дрезден. Погибло более 25 тысяч человек, большинство — мирные жители, от города остались руины. Особых резонов к этому не было — он не имел важного стратегического значения, а для блокировки коммуникаций следовало бить по выходам из города, а не по нему самому. Советским войскам, в зоне действия которых находился Дрезден, варварский налет ничем не помог. Никто так и не решился признать этот акт массового убийства военным преступлением. В середине февраля 1945 года британская и американская авиация разбомбили Дрезден. Погибло более 25 тысяч человек, большинство — мирные жители, от города остались руины. Особых резонов к этому не было — он не имел важного стратегического значения, а для блокировки коммуникаций следовало бить по выходам из города, а не по нему самому. Советским войскам, в зоне действия которых находился Дрезден, варварский налет ничем не помог. Никто так и не решился признать этот акт массового убийства военным преступлением.

Весной следующего года в перечень потенциальных жертв попали крупнейший индустриальный центр Киото, центр армейских складов, военный порт и место расположения Генерального штаба Военно-морского флота и Второй армии Хиросима, центр военной промышленности Иокогама, крупнейший военный арсенал Кокура и военный порт и центр машиностроения Ниигата. Комитет по выбору целей нарочно не стал рассматривать исключительно военные мишени: оставался шанс промахнуться мимо небольшой площади. Затем военный министр США Генри Стимсон вычеркнул из списка Киото, где когда-то провел медовый месяц. Президент США Гарри Трумэн сузил все до четырех пунктов: Хиросима, Кокура, Ниигата или Нагасаки.

Интересно Во время Потсдамской конференции 24 июля 1945 года Трумэн, проходя, без подробностей, обронил Сталину, что у Соединенных Штатов теперь есть новое оружие невиданной силы. Лидер СССР в ответ лишь вежливо отметил, что рад. В своем дневнике американец самодовольно записал: собеседник понятия не имел, о чем шла речь. Вот только в Советском Союзе уже вели свои собственные ядерные изыскания, так как давно знали о Манхэттенском проекте и имели там свои шпионские связи. Во время Потсдамской конференции 24 июля 1945 года Трумэн, проходя, без подробностей, обронил Сталину, что у Соединенных Штатов теперь есть новое оружие невиданной силы. Лидер СССР в ответ лишь вежливо отметил, что рад. В своем дневнике американец самодовольно записал: собеседник понятия не имел, о чем шла речь. Вот только в Советском Союзе уже вели свои собственные ядерные изыскания, так как давно знали о Манхэттенском проекте и имели там свои шпионские связи.

Наконец выбор пал на Хиросиму. Хоть она и была седьмой по величине, большинство ее домов стояли деревянными, одно- и двухэтажными, с черепичными крышами. Фабрики растянулись на окраинах. Любое возгорание грозило катастрофой: пожарное оборудование давно устарело, а подготовка спасателей оставляла желать лучшего. Город был важной базой снабжения армии. В Хиросиме располагался штаб командовавшего защитой всей Южной Японии фельдмаршала Сюнроку Хаты. Из-за войны население уменьшилось с 380 до 245 тысяч человек.

Фото: Хиросима после ядерного удара. Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бомбардировка Хиросимы Ночью 6 августа 1945 года группа американских самолетов вылетела с тихоокеанского острова Тиниан. Главным был бомбардировщик B-29, на борту которого красовалась надпись Enola Gay — так звали мать командира экипажа, полковника Пола Тиббетса. Именно эта машина несла атомную бомбу Little Boy — «Малыш».

Фото: Макет бомбы Little Boy. JT Vintage / www.globallookpress.com

Дорога заняла шесть часов. Командиры самолетов-разведчиков оторвались и пролетели над Нагасаки, Кокуре и Хиросимой. Первые два забраковали: над этими городами господствовала значительная облачность. А вот над третьим на его беду было ясно. Около 08:00 часов по местному времени В-29 с высоты девяти километров сбросил атомную бомбу на центр Хиросимы. На 43-й секунде падения активировался взрыватель и «Малыш» разорвался на высоте 576 метров над землей. Вспыхнула ослепительная вспышка, и почти одновременно с ней мир захлестнула волна удушающего жара.

Фото: Хиросима после ядерного удара. Keystone Pictures Agency / www.globallookpress.com

Почти все, кто находился близко к эпицентру взрыва, погибли мгновенно — около 80 тысяч человек. Они сгорели дотла: от горожан остались лишь силуэты их тел на стенах домов. Судьбы людей разделило все живое, даже летевшие в небе птицы. Затем налетела взрывная волна — она разносила все стекла на миллионы мелких осколков на расстоянии до 19 километров, рушила здания. Вспыхнувшие пожары объединились в огромный огненный шторм. Он, раздуваемый сильным ветром, превратился в огненный смерч и плясал по городу, убивая всех, кто не успел убежать. Однако самое страшное открылось позже: выжившие, которых прозвали «хибакуся», начали умирать от лучевой болезни и рака. К концу 1945 года количество погибших перевалило за 160 тысяч человек, через пять лет их было уже более 200 тысяч. Женщины рожали изуродованных детей-калек.

Фото: Тень человека, в момент взрыва сидевшего на ступеньках лестницы в 250 метрах от эпицентра взрыва. Yoshito Matsushige / Википедия

Свидетель преступления «Босоногий Гэн» Одним из самых ярких свидетельств трагедии в Хиросиме стал комикс. Переживший ядерную бомбардировку японский художник Кэйдзи Накадзава в 70-х годах XX века создал автобиографичную мангу «Босоногий Гэн». Это без преувеличения страшная история, и тем ужаснее она от того, что правдива. Первоклассник Накадзава как раз подходил к заднему входу школы, находившейся в километре с небольшим от эпицентра. Шестилетний мальчик получил огромную дозу радиоактивного облучения, он остался жив чудом — от волны запредельного жара его защитил бетонный забор, который окружал школу.

Фото: Кадр из аниме-экранизации «Босоногий Гэн» режиссера Мори Масаки / RuTube

Взрывная волна полностью разрушила дом Накадзавы, под его обломками оказались заживо погребены отец, старшая сестра и младший брат. Мать, что находилась на последнем сроке беременности, уцелела случайно. Но спустя время ее новорожденная дочь погибла от голода и лучевой болезни. Позже умерла и сама женщина. Накадзава скрупулезно показал царившие хаос и отчаяние, которые захлестнули Японию. Манга «Босоногий Гэн» признана одним из лучших документальных антивоенных произведений. Позже, в 1983 году, по книге сняли полнометражный мультфильм. Там без сантиментов, довольно подробно показали бомбардировку и ее жуткие последствия.

Фото: Хиросима после ядерного удара. imago stock&people via www.imago / www.globallookpress.com

Бомба как миротворец Через три дня, 9 августа 1945 года, в 11:02 по местному времени американский бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу Fat Man, «Толстяк», на город Нагасаки. Мощность взрыва составила около 21 килотонны.

Фото: Ядерный взрыв над Нагасаки, 9 августа 1945 года. IMAGO / www.globallookpress.com

Сегодня страна Восходящего солнца — верный друг и союзник Соединенных Штатов. Японцы предпочитают не вспоминать, кто убил и искалечил сотни тысяч их соотечественников. Мало того, немало людей уверены, что ядерные бомбардировки устроил… Советский Союз. Кстати, в случае с Дрезденом такое мнение сегодня тоже весьма популярно.

Фото: Руины Дрездена, 1945 год. Deutsche Fotothek / www.globallookpress.com

США никогда не извинялись за эти убийства — так же, как и за Дрезден. Янки прямо заявляют, что даже при возможности вернуть прошлое не изменили бы хода этой истории: так, дескать, удалось избежать сотен тысяч жертв среди американских военных и миллионов японцев, «которые погибли бы в сражениях или от голода». Вот такое вот сострадание. Вопрос: «Как бы отнеслись американцы к любой другой стране, которая позволила бы себе подобные действия?» стоит считать риторическим. Зато США не устают заявлять, что вклад СССР в войне с Японией ничего не стоит и именно ядерные удары обеспечили победу над Страной восходящего солнца.

Фото: Часть экипажа самолета B-29 Enola Gay / Публичное достояние 1/2 Фото: Носовая часть самолета B-29 Bockscar / Публичное достояние 2/2

США хотели напугать СССР Перед ударами по Хиросиме и Нагасаки американцы атаковали Токио, напомнил 360.ru военный эксперт, доктор исторических наук Александр Черемин. Хотя налет совершили без применения ядерного оружия, количество жертв этой бомбардировки превысило 100 тысяч человек. То есть без «Малыша» и «Толстяка» можно было обойтись.

Продемонстрировать ядерное оружие двумя этими бомбардировками дало приказ непосредственно американское руководство, а точнее — 33-й президент США Гарри Трумэн и ВПК. Был план припугнуть именно Советский Союз и показать, что сегодня непосредственно у американцев есть очень мощное оружие. Александр Черемин

Американцы надеялись показать, что теперь их страна будет гегемоном в мировой политике, уточнил эксперт. Если бы двух этих локальных ударов не было, это никоим образом не повлияло бы на ход войны. Достаточно вспомнить, что император Хирохито объявил о капитуляции Японии только 14 августа — к этому решению его вынудили не удары США, а успешные действия Советской армии.