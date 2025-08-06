Лучевая болезнь, рак и дети-калеки. Как Хиросима пострадала от атомной бомбардировки США
Историк Черемин: США атаковали Хиросиму ядерной бомбой для устрашения СССР
Мир отмечает жуткую годовщину: 80 лет назад США впервые применили ядерное оружие. Бомбу сбросили на Хиросиму, убив и искалечив сотни тысяч людей. Страшные последствия этого взрыва и последующего удара по Нагасаки долгое время оставались предупреждением для всего человечества. Сегодня пора вспомнить эти уроки в материале 360.ru.
Решение о первом ядерном ударе
После репетиции в Дрездене было бы глупо сомневаться, что США, завершив создание ядерной бомбы, не попытаются ее испробовать на живых мишенях. Собственно, это решили еще осенью 1944-го, когда американский лидер Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль договорились применить будущее атомное оружие против Японии.
Интересно
Весной следующего года в перечень потенциальных жертв попали крупнейший индустриальный центр Киото, центр армейских складов, военный порт и место расположения Генерального штаба Военно-морского флота и Второй армии Хиросима, центр военной промышленности Иокогама, крупнейший военный арсенал Кокура и военный порт и центр машиностроения Ниигата.
Комитет по выбору целей нарочно не стал рассматривать исключительно военные мишени: оставался шанс промахнуться мимо небольшой площади. Затем военный министр США Генри Стимсон вычеркнул из списка Киото, где когда-то провел медовый месяц. Президент США Гарри Трумэн сузил все до четырех пунктов: Хиросима, Кокура, Ниигата или Нагасаки.
Интересно
Наконец выбор пал на Хиросиму. Хоть она и была седьмой по величине, большинство ее домов стояли деревянными, одно- и двухэтажными, с черепичными крышами. Фабрики растянулись на окраинах. Любое возгорание грозило катастрофой: пожарное оборудование давно устарело, а подготовка спасателей оставляла желать лучшего.
Город был важной базой снабжения армии. В Хиросиме располагался штаб командовавшего защитой всей Южной Японии фельдмаршала Сюнроку Хаты. Из-за войны население уменьшилось с 380 до 245 тысяч человек.
Бомбардировка Хиросимы
Ночью 6 августа 1945 года группа американских самолетов вылетела с тихоокеанского острова Тиниан. Главным был бомбардировщик B-29, на борту которого красовалась надпись Enola Gay — так звали мать командира экипажа, полковника Пола Тиббетса. Именно эта машина несла атомную бомбу Little Boy — «Малыш».
Дорога заняла шесть часов. Командиры самолетов-разведчиков оторвались и пролетели над Нагасаки, Кокуре и Хиросимой. Первые два забраковали: над этими городами господствовала значительная облачность. А вот над третьим на его беду было ясно.
Около 08:00 часов по местному времени В-29 с высоты девяти километров сбросил атомную бомбу на центр Хиросимы. На 43-й секунде падения активировался взрыватель и «Малыш» разорвался на высоте 576 метров над землей. Вспыхнула ослепительная вспышка, и почти одновременно с ней мир захлестнула волна удушающего жара.
Почти все, кто находился близко к эпицентру взрыва, погибли мгновенно — около 80 тысяч человек. Они сгорели дотла: от горожан остались лишь силуэты их тел на стенах домов. Судьбы людей разделило все живое, даже летевшие в небе птицы.
Затем налетела взрывная волна — она разносила все стекла на миллионы мелких осколков на расстоянии до 19 километров, рушила здания. Вспыхнувшие пожары объединились в огромный огненный шторм. Он, раздуваемый сильным ветром, превратился в огненный смерч и плясал по городу, убивая всех, кто не успел убежать.
Однако самое страшное открылось позже: выжившие, которых прозвали «хибакуся», начали умирать от лучевой болезни и рака. К концу 1945 года количество погибших перевалило за 160 тысяч человек, через пять лет их было уже более 200 тысяч. Женщины рожали изуродованных детей-калек.
Свидетель преступления «Босоногий Гэн»
Одним из самых ярких свидетельств трагедии в Хиросиме стал комикс. Переживший ядерную бомбардировку японский художник Кэйдзи Накадзава в 70-х годах XX века создал автобиографичную мангу «Босоногий Гэн». Это без преувеличения страшная история, и тем ужаснее она от того, что правдива.
Первоклассник Накадзава как раз подходил к заднему входу школы, находившейся в километре с небольшим от эпицентра. Шестилетний мальчик получил огромную дозу радиоактивного облучения, он остался жив чудом — от волны запредельного жара его защитил бетонный забор, который окружал школу.
Взрывная волна полностью разрушила дом Накадзавы, под его обломками оказались заживо погребены отец, старшая сестра и младший брат. Мать, что находилась на последнем сроке беременности, уцелела случайно. Но спустя время ее новорожденная дочь погибла от голода и лучевой болезни. Позже умерла и сама женщина.
Накадзава скрупулезно показал царившие хаос и отчаяние, которые захлестнули Японию. Манга «Босоногий Гэн» признана одним из лучших документальных антивоенных произведений. Позже, в 1983 году, по книге сняли полнометражный мультфильм. Там без сантиментов, довольно подробно показали бомбардировку и ее жуткие последствия.
Бомба как миротворец
Через три дня, 9 августа 1945 года, в 11:02 по местному времени американский бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу Fat Man, «Толстяк», на город Нагасаки. Мощность взрыва составила около 21 килотонны.
Сегодня страна Восходящего солнца — верный друг и союзник Соединенных Штатов. Японцы предпочитают не вспоминать, кто убил и искалечил сотни тысяч их соотечественников.
Мало того, немало людей уверены, что ядерные бомбардировки устроил… Советский Союз. Кстати, в случае с Дрезденом такое мнение сегодня тоже весьма популярно.
США никогда не извинялись за эти убийства — так же, как и за Дрезден. Янки прямо заявляют, что даже при возможности вернуть прошлое не изменили бы хода этой истории: так, дескать, удалось избежать сотен тысяч жертв среди американских военных и миллионов японцев, «которые погибли бы в сражениях или от голода». Вот такое вот сострадание.
Вопрос: «Как бы отнеслись американцы к любой другой стране, которая позволила бы себе подобные действия?» стоит считать риторическим. Зато США не устают заявлять, что вклад СССР в войне с Японией ничего не стоит и именно ядерные удары обеспечили победу над Страной восходящего солнца.
США хотели напугать СССР
Перед ударами по Хиросиме и Нагасаки американцы атаковали Токио, напомнил 360.ru военный эксперт, доктор исторических наук Александр Черемин. Хотя налет совершили без применения ядерного оружия, количество жертв этой бомбардировки превысило 100 тысяч человек. То есть без «Малыша» и «Толстяка» можно было обойтись.
Продемонстрировать ядерное оружие двумя этими бомбардировками дало приказ непосредственно американское руководство, а точнее — 33-й президент США Гарри Трумэн и ВПК. Был план припугнуть именно Советский Союз и показать, что сегодня непосредственно у американцев есть очень мощное оружие.
Александр Черемин
Американцы надеялись показать, что теперь их страна будет гегемоном в мировой политике, уточнил эксперт. Если бы двух этих локальных ударов не было, это никоим образом не повлияло бы на ход войны. Достаточно вспомнить, что император Хирохито объявил о капитуляции Японии только 14 августа — к этому решению его вынудили не удары США, а успешные действия Советской армии.