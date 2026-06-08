Россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Из мошеннического кол-центра в Мьянме освободили гражданку России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство.

Женщина приехала в Янгон из Таиланда, откликнувшись на предложение о работе. Оттуда ее перевезли в провинцию и заставили заниматься мошенничеством.

Россиянке удалось связаться с дипломатическим представительством и получить помощь. Сейчас она находится в депортационном центре и вернется на родину через Таиланд.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов рассказал на Международном форуме по безопасности, что первые подобные кол-центры появились на Украине для обмана российских граждан. Затем их начали размещать в других странах.

Работников туда набирают обманом, похищают, за невыполнение норм избивают, мучают и даже убивают.