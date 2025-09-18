Картофельная мина. Зачем Трамп нацелился на Белоруссию и устоит ли Батька?

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске предсказуемо попала на первые полосы. Куда менее известна настоящая интрига — за кулисами президент США методично настраивает струны Минска. Будет ли это мелодией примирения, или речь идет о скрипе ржавой пилы по Союзному государству?

Зачем Трамп хочет дружить с Лукашенко На новую тактику американского лидера обратил внимание обозреватель The Washington Post Макс Бут. Он напомнил, что после 2020 года Белоруссия оказалась в изоляции от Запада. Кроме того, только что закончились учения «Запад-2025» и репетиция применения российских тактических ядерных вооружений, развернутых в Белоруссии — «попытка запугать соседей по НАТО», полагает Бут. И тем не менее, Трамп продолжает налаживать контакт с Минском. Здесь у него есть конкретный результат.

Фото: РИА «Новости»

Операция «Обаяние» По пути на Аляску, на встречу с Путиным, Трамп позвонил Лукашенко лично. Впервые за 31 год у власти глава Белоруссии переговорил с президентом США. В посте по итогам звонка Трамп назвал Лукашенко «глубокоуважаемым президентом» — притом, что в Европе слова «президент» по отношению к главе Белоруссии не употребляли последние пять лет. Пост Трампа был полон и других реверансов: он поблагодарил Лукашенко за освобождение некоторых заключенных и даже согласился лично встретиться с президентом Белоруссии. Сроков, правда, не уточнил. В The Washington Post полагают, что главную роль такого потепления отношений играет фон переговоров об остановке украинского конфликта. Авторы материала сочли, что Лукашенко привлек внимание Трампа как полезный собеседник, способный помочь наладить отношения и с Россией.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Чем отвечает Лукашенко Как долго администрации Трампа будут интересны беседы с Лукашенко, пока неясно. Однако помощник Келлога, а затем и бывший адвокат Дональда Трампа Джон Коул, дважды побывавший в Минске, подтверждал Time, что США передавали через белорусского лидера послания Владимиру Путину. Коул посещал Белоруссию и для того, чтобы поздравить Лукашенко с днем рождения. В ответ президент Белоруссии распорядился выпустить 52 заключенных — США тут же ослабили санкции против «Белавиа» и начали рассматривать вопрос о возвращении своего посольства в Минск. Маленькие жесты, большие сигналы — и снова вопрос: это дорожка к «разморозке» отношений, или все же испытание на прочность связки Минска с Москвой?

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Откуда американцы на диком «Западе» Затем стало известно, что за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» наблюдали американские военные — впервые с 2017 года. Прибыли и наблюдатели из Венгрии и Турции, а ведь обе страны входят в НАТО. Reuters писал, что присутствие американских офицеров — еще один «признак потепления» отношений между Вашингтоном и Минском, союзником Москвы. Автор материала в The Washington Post полагает, что Лукашенко явно видит в череде сигналов пролог к более масштабному потеплению — со снятием санкций и возвращением посла США. Он прямо предлагает то, что Трамп любит называть «большой сделкой». Но чья это сделка на самом деле и кто заплатит комиссию?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Цена вопроса Опрошенные The Washington Post аналитики считают, что Минск и в самом деле может рассчитывать на снятие санкций со стороны США. Европа на это вряд ли пойдет. «Но что касается более широких геополитических целей — например, отделения Лукашенко от Путина — любой, кто верит, что вовлечение США может сколько-нибудь существенно сократить контакты Белоруссии и России, просто обманывается», — объяснил изданию один из политологов.