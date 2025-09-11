США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил спецпредставитель американского лидера Джон Коул, сообщило БелТА .

«Хочу сейчас здесь заявить совершенно официально: мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально. Это решение принял президент, который сказал: „Сделайте это немедленно“», — подчеркнул Коул.

Спецпредставитель добавил, что в работу по отмене рестрикций включены все соответствующие ведомства и министерства.

«И Министерство торговли, и Госдепартамент, и Министерство финансов, и остальные вовлеченные организации. Это решение принято», — добавил он.

Арабское издание Al Jazeera отмечало, что за последние 50 лет санкции США и Европы стали причиной гибели 38 миллионов человек. Тем времени председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против России.