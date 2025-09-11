Трамп поздравил Лукашенко с днем рождения личным письмом

Личное письмо главы Белого дома Дональда Трампа передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко прибывший с визитом в Минск специальный представитель американского лидера Джон Коул. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

На опубликованном скриншоте можно прочитать, что американский лидер поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения, а также с победой белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке.

«Когда вы смотрите в будущее, мы молимся о вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в направлении наших общих целей от имени народов США и Белоруссии», — указал в тексте послания Трамп.

Кроме того, Коул передал Лукашенко коробочку с запонками с видами Белого дома, которые получил от президента США прямо перед отлетом.

Президент Белоруссии поблагодарил гостя и предложил обсудить ряд вопросов, которые давно волнуют обе страны.

«Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Белоруссии. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», — привело заявление Лукашенко БелТА.

В ходе переговоров с президентом Белоруссии в Минске Коул объявил об отмене санкций с авиакомпании «Белавиа». Он подчеркнул, что это личное решение Дональда Трампа. Все ведомства уже приняли необходимые шаги по снятию ограничений с перевозчика.