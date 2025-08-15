Трамп позвонил Лукашенко перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным позвонил другому главе государства — белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом он сам написал в соцсети Truth Social .

«У нас был очень хороший разговор. Мы обсудили множество тем, включая визит Путина на Аляску. Надеюсь встретиться с Лукашенко в будущем», — написал Трамп.

Кроме того, американский президент назвал белорусского коллегу «глубокоуважаемым».

Информацию о разговоре, не уточняя подробности, подтвердил и Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее журналист Time Саймон Шустер, взявший у Лукашенко интервью, рассказал, что его собеседник с начала года взял на себя роль «шептуна Путина» и конфиденциально общается с Белым домом, давая американским чиновникам советы, как себя лучше вести с представителями Кремля.