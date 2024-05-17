Тренд в соцсетях Blockout 2024: что это, причина блокировки звезд | 360°

Мир 17 мая 2024, 17:54 Цифровая гильотина и «Голодные игры». За что на Западе блокируют звезд в соцсетях? Телеканал «360»

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В американском сегменте интернета набирает популярность новый тренд, получивший название Blockout 2024. Рядовые пользователи соцсетей целенаправленно блокируют звезд первой величины и утверждают, что многие знаменитости теряют сотни тысяч подписчиков. За что блокируют звезд, при чем тут Мария-Антуанетта и почему это так похоже на последствия «голой вечеринки»? На вопросы попытался ответить 360.ru.

Чем не угодили западные звезды?

Поводов и причин на самом деле несколько. Но чаша терпения у людей в интернете (в англоязычной среде они сейчас любят называть себе Netizens — «граждане Сети») переполнилась, когда совпали два очень контрастных события.

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Дело в том, что 7 мая на одном конце света — в секторе Газа — израильская армия захватила КПП «Рафах». Этот маленький пункт на юге Газы стал пристанищем для примерно миллиона перемещенных палестинцев, а также источником передачи гумпомощи. Несмотря на это, а также на официальные предупреждения Вашингтона о прекращении поставок оружия, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал полноценную наземную военную операцию по захвату Рафаха.

А на другом конце света, в Нью-Йорке, западные звезды в дорогих платьях и костюмах прибыли в музей Метрополитен на бал Института костюма — Met Gala. Контраст новостной повестки в США произошел чудовищный.

В одной точке во времени и пространстве сошлось сразу несколько факторов, которые заставили аудиторию в США возмутиться. Пока Зендея меняла платья, певицу Тайлу в песочном платье перетаскивали на руках со ступеньки на ступеньку, а все красоты и странности Met Gala шли чередой, за пределами музея полиция жестко разгоняла и арестовывала протестующих против действий Израиля.

В Газе в это время под бомбежками гибли мирные жители. А в соцсетях TikTok-блогер Хейли Бейли, которую на Met Gala пригласили встречать гостей, представляла роскошный образ под звук из фильма о Марии-Антуанетте с Кирстен Данст в главной роли — с той самой (мифической, кстати) фразой «Пусть едят пирожные». После этого у пользователей TikTok иссякло терпение.

Как началась «революция» в соцсетях

Хейли Бейли обвинили первой. Пользователи заявили, что она «оторвана от реальности». Почти сразу после этого блогер удалила из аккаунта скандальное видео.

Девушка выложила ролик с извинениями, где уже в более скромной одежде объяснила, что она обычный человек, который иногда «делает глупости». Однако пользователей Сети это не успокоило. В комментариях они намекнули, что у обычных людей нет 20 миллионов подписчиков и недвижимости в Сохо.

Как говорится, найдите отличия от дела Насти Ивлеевой.

Использование образа Марии-Антуанетты своеобразно аукнулось всем, кто предпочел развлекаться и наслаждаться богатой жизнью и вниманием буквально миллионов людей. В TikTok стихийно появился новый тренд, названный в моменте «цифровая гильотина». Современной гражданской казни решили подвергнуть всех звезд, которые прибыли на Met Gala, а еще знаменитостей, которые слишком активно поддерживают Израиль или просто игнорировали тему жертв среди мирных жителей Газы.

А казнить интернет решил даже не массовыми отписками, а блокировкой. Так появилось второе, чуть менее кровожадное название тренда — Blockout, созвучное слову blackout, «затемнение», «отключение света».

Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Добро пожаловать в «Голодные игры»!

Еще одна ассоциация, мгновенно разлетевшаяся по соцсетям — это сходство между ситуацией с Met Gala и Газой и сюжетом молодежной антиутопии «Голодные игры», где тотальная бедность густонаселенного «Дистрикта 12» контрастирует с неприличным богатством элит, которые могут позволить себе все, в том числе наблюдать за жестокими соревнованиями в режиме реального времени.

На фоне других важных модных событий, например премии «Оскар», на которую некоторые знаменитости пришли со значками с призывами к прекращению огня в Газе, организаторы Met Gala решили именно в этом году быть вне политики. Правда, тему для бала в этом году они нашли в глубоко политическом рассказе «Сад времени». Согласно сюжету, толпа разъяренной черни несется разгромить виллу графа и графини, но граф каждый день срывает волшебный цветок в своем саду и ненадолго поворачивает время вспять.

Миллениалы и зумеры взглянули на ситуацию и задались вопросом: почему общество считает таких знаменитостей элитой?

Christina Horsten / dpa / Global Look Press

У массового недовольства быстро появилась организованность: за считаные дни несколько активистов с сотнями тысяч подписчиков взялись за акцию по блокировке знаменитостей. Ким Кардашьян — в бан, Зендею — туда же, Тейлор Свифт — давно пора ей все припомнить! Джей Зи и Бейонсе — в блок!

Появились черные списки знаменитостей, которых призвали заблокировать сразу, но потом процесс решили растянуть. Например, активисты назначают «знаменитость дня», которую массово блокируют в определенную дату, чтобы сбить алгоритмы соцсетей, ограничить рекламу на разную аудиторию, лишить звезду видимости. То есть, «отключить свет». Сегодня в меню — черная метка для Дженнифер Лопес. А завтра — кто знает? Например, Адам Сэндлер.

Если у этих звезд есть средства и ресурсы, чтобы добиться значимых перемен и спасти сотни и тысячи жизней, почему бы им не сделать этого? Это особенно несправедливо, учитывая, что большинство людей живут от зарплаты до зарплаты в условиях кризиса стоимости жизни, в то время как эти знаменитости могут пойти на Met Gala. блогер Kimberly Online одна из инициаторов Blockout 2024

Удалось ли проучить звезд за звездный образ жизни?

Если коротко, то пока что не очень. С одной стороны, согласно разным агрегаторам, аудитория у некоторых знаменитостей снижается на десятки, а то и сотни тысяч подписчиков в день. Но с другой — в сравнении с оставшимися миллионами подписчиков это капля в море.

Кроме того, интернет быстро превратил здравую идею продемонстрировать, кто в отношениях «звезда — аудитория» главный, в бессмысленную охоту на ведьм. В перечнях некоторых активистов оказались люди, которых по разным причинам сложно обвинить в молчании по поводу Палестины.

Под гнев «граждан Сети» попала высказавшаяся за прекращение огня Билли Айлиш. Кто-то предлагал «отменить» умершего в 2016 году актера Алана Рикмана. И во многих этих черных списках нет крупных компаний, которые поддерживают Израиль, нет модных брендов, которые оплатили присутствие звезд на дорожке Met Gala. Нет даже Анны Винтур, которая могла приложить руку к тому, чтобы превратить нынешний бал в Капитолий из «Голодных игр».

Здесь напрашивается еще одна параллель с «отменой» звезд отечественной эстрады после скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. Общественников возмутило поведение представителей шоу-бизнеса, которых общество долгое время возводило в статус элит. Россияне злились из-за бриллиантов на бедрах хозяйки вечеринки, потому что в это самое время бойцы ВС России защищали не только страну, но и право богатых и знаменитых вести себя вот таким скандальным образом. Многим звездам после этого отменили концерты, их вырезали из фильмов.

А потом всех потихоньку вернули. Из долгосрочных последствий той вечеринки остался, пожалуй, мем про «не ту дверь». Почему?

Во-первых, потому что невозможно всегда находиться в одном и том же информационном поле. Если заставить всех западных звезд круглосуточно публиковать призывы прекратить огонь в Газе, а всех российских звезд круглосуточно ездить в Донбасс (чего сами жители региона не хотели, говоря, что их регион не прачечная), то какова цена таким высказываниям?

Во-вторых, знаменитости — более талантливые или менее талантливые, гениальные актеры или просто симпатичные инфлюенсеры — это все еще отражение необходимости большого числа людей в хлебе и зрелищах. Даже если эти зрелища происходят на пугающем фоне.