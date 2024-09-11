Сегодня 13:28 Тяжелая артиллерия. Кто такая Тейлор Свифт и поможет ли она Харрис? Певица Тейлор Свифт заявила о поддержке Камалы Харрис на выборах 0 0 0 Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press Знаменитости

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Тейлор Свифт

В списке номинантов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time она обогнала легендарного Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III, куклу Барби и даже Владимира Путина. Теперь ее называют «тяжелой артиллерией» в поддержке Камалы Харрис на ноябрьских выборах президента США. Кто такая Тейлор Свифт, в чем ее феномен и что ее популярность, доходящая до уровня религиозного экстаза, говорит о современном мире? В «эрах» разбирался 360.ru.

Как часто вы ловили себя на мысли о том, что не понимаете масштабного и всеобщего ажиотажа вокруг какого-то явления? Какие эмоции при этом испытывали? Смущение? Раздражение? Фрустрацию? Или вы из тех счастливчиков, которых и правда не волнует, находятся ли они в гармонии с мнением большинства? Это как единственному в комнате не смеяться над шуткой, от которой остальные задыхаются от хохота. Так вот, Тейлор Свифт.

В 2023 году американская певица прогремела своим шестым концертным туром Eras Tour и заработала только на нем миллиард. Она одна из самых прослушиваемых исполнительниц на стриминговых платформах, полнометражный фильм о ее концерте номинировали на «Золотой глобус» в свежей номинации «Кинематографические и кассовые достижения». Но Свифт уступила фильму «Барби». Деться от нее в информационном поле трудно даже в России, которую отключили от многих сервисов в результате, так сказать, взаимно направленного движения (и мы, и нас) — прямо как от финансовой системы, тезки Тейлор (Swift).

Фото: Global Look Press

Кто же эта мисс Американа? И есть ли причины радоваться, если она до сих пор не появлялась у вас на радарах и в рекомендациях соцсетей?

Кто такая Тейлор Свифт Когда пытаешься ответить на этот вопрос, сначала сталкиваешься с по-голливудски вычищенной версией, которую не так давно с восхищенным придыханием воспел журнал Time.

Фото: 2009 год / Jason Moore / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Талантливая, пробивная, простая и милая девочка из Пенсильвании, певшая с детства в родном для Америки стиле кантри. Вдруг она переехала с родителями в один из самых крупных центров этого жанра, в Нэшвилл, заключила в 14 лет контракт с Sony, потом быстро поменяла лейбл на независимый Big Machine Records, а потом как завертелось, как закрутилось… Понеслись хитовые кантри-альбомы, непривычные для образа юной кудрявой блондинки с гитарой, собирающей толпы фанатов из таких же девушек-подростков со всей страны. Казалось бы, наконец они нашли понятное для себя лицо среди типичных представителей этого жанра — похожих на секвойи взрослых мужчин в ковбойских шляпах.

Фото: Тейлор Свифт с фанатами в 2009 году / Global Look Press

Потом — плавный переход в поп-музыку и тоже уверенный (пока на уровне родной страны) успех. Да, затем были скандал с уже тогда нестабильным Канье Уэстом и гигантское внимание СМИ. На премии MTV Video Music Awards в 2009 году Тейлор Свифт получила награду за лучший клип среди исполнительниц. Однако, когда она начала благодарственную речь, вслед за ней на сцену поднялся Уэст, забрал микрофон и заявил, что награду должна была получить Бейонсе. О ссоре пару слов сказал даже президент США Барак Обама: он назвал рэпера засранцем.

После этого началась череда романов, о каждом из которых так или иначе будет написана душещипательная песня о любви — уже тянет на жирный, денежный, везде играющий, скупаемый всеми молодыми и чувствительными фанатами хит.

Еще один скандал — на этот раз с той самой независимой звукозаписывающей компанией, которая при окончании контракта вроде прикарманила права на первые пять альбомов Тейлор. Элегантный выход — перезаписать альбомы с небольшими модификациями и дополнительными материалами с пометкой Taylor’s Version. Затем снова романы, снова хиты (особенно о расставаниях). И все это — невероятно прибыльно. Как обычно пишут на картах: «Вы находитесь здесь».

А теперь еще раз: кто же такая Тейлор Свифт? Девочка-медиапродукт. В одном из интервью для Rolling Stone Свифт рассказывала, что мама, профессиональный маркетолог в рекламной компании, назвала ее Тейлор — именем, которое дают как девочкам, так и мальчикам. Расчет был на то, что дочке придется заниматься большими делами и попутно сталкиваться с дискриминацией. «Мама думала, будет здорово, если у меня будет визитка с именем Тейлор, чтобы не сразу было понятно, парень это или девушка. Она хотела, чтобы я была бизнес-персоной в мире бизнеса», — заявила певица. Наверное, это лучшая деталь, описывающая всю ее жизнь.

Фото: Global Look Press

СМИ на протяжении долгих лет с перерывами на смакование очередных скандалов выстраивали светлый образ Тейлор Свифт как феномена, пробившего себе дорогу упорным трудом и талантом. Но из их уравнения почти всегда выпадает очень важная переменная. Деньги.

Не подумайте ничего плохого. Деньги не отменяют ни упорного труда, ни таланта. Но они дают одним людям гораздо больше возможностей, чем другим. Например, оплачивать обучение актерскому мастерству в Нью-Йорке с перелетами туда. Или как насчет начать жизнь заново в другом городе и штате ради карьеры дочери, купить ей всех нужных менеджеров, преподавателей по вокалу и даже написанию песен?

Деньги дали возможность отцу Тейлор Свифт — биржевому брокеру в крупном банке — купить три процента акций звукозаписывающей компании Big Machine Records и стать ее инвестором. То есть он получил определенный контроль за тем, чтобы лейбл всячески холил и лелеял дочь. Дочь тем временем будет использовать свой светлый образ и гигантскую армию фанатов по всему миру, чтобы решать собственные проблемы.

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Изображая жертву Проблемы у Тейлор были по большей части те же, что и у порядочных западных знаменитостей в наши дни. Свифт оказалась крайне обидчива и обнаружила, что политические течения и фанатов можно использовать как рычаг влияния в некоторых ситуациях. В 2013 году две актрисы из фильма «Дрянные девчонки» — Тина Фэй и Эми Поллен — вели церемонию «Золотого глобуса». В процессе легкой, привычной для знаменитостей в таком формате шоу «прожарки» сидящих в зале звезд они выдали довольно невинную по нынешним меркам шутку о быстротечных романах Тейлор. В ответ на это звезда заявила: «В аду есть отдельное место для женщин, которые не поддерживают других женщин».

Поняв, что таким образом можно увеличивать охваты в СМИ, Свифт вошла во вкус. В 2020-м ее обидела шутка на ту же тему в комедийно-драматический сериале «Джинни и Джорджия». Там одна героиня говорит другой: «Тебе какое дело? Ты меняешь мужчин быстрее, чем Тейлор Свифт!»

В этот раз певица высказала недовольство в Twitter, подстегнув своих поклонников начать крестовый поход против обидчиц. Первым делом они почему-то отправились не за авторами сценария, написавшими злосчастную реплику, не за режиссерами или продюсерами шоу, а за актрисой, которая эти слова произнесла.

Фото: Jeremy Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press

Молодая актриса полуямайского происхождения Антония Джентри получила от фанатов Тейлор Свифт такой гигантский поток издевательств, пожеланий скорой смерти и расистских нападок за фразу, которую даже не она придумала, что вынуждена была на некоторое время уйти из всех соцсетей. Оправившись, 23-летняя актриса использовала ситуацию с максимальной общественной пользой: Джентри рассказала, что одно высказывание почему-то возмутило людей гораздо сильнее, чем, например, настоящая беда 317 молодых девушек из Нигерии, которых похитили прямо из школы. Тридцатидвухлетняя Свифт же ситуацию попросту отпустила, так и не отдав команду «фу» фанбазе и не осудив за откровенный перебор.

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

Арийская богиня Долгое время чуравшаяся настоящей политики во всех проявлениях Тейлор Свифт в 2018 году почти была вынуждена раскрыть, за кого же она голосует. Певица заявила, что поддерживает на местных выборах в родном Теннесси двух кандидатов-демократов, хотя отец ее, по некоторым данным, убежденный республиканец. В американском крайне правом и откровенно неонацистском сообществе сформировался культ поп-звезды. Ее с нежностью называют королевой и ждут, когда же она сможет открыто выступить в их поддержку. «Все крайне правые терпеливо ждут того дня, когда мы сможем сложить мечи и преклонить колени перед ее троном <…>, когда она прикажет нам идти вперед и уничтожить недочеловеческих врагов арийской расы», — процитировала нью-йоркская радиостанция один из сайтов неонацистского толка, позже заблокированный.

Подобные заявления появились в медиа примерно в 2017 году — в год победы ненавистного демократам Дональда Трампа, массового расстрела в Орландо, а также демонстраций в Шарлоттсвилле, где собрался сброд в виде ку-клукс-клановцев, белых националистов, поборников превосходства белой расы — все оттенки коричневого как на подбор. Тогда фанатская база Тейлор начала задавать своему кумиру вопросы: почему она хранит молчание, когда буквально все остальные крупные знаменитости соболезновали жертвам расстрела, выражали омерзение маршами в США и заодно отказывались выражать хоть какое-то уважение новому президенту?

Нет, ответ вряд ли заключен в том, что Тейлор Свифт и правда заточенная в медиатемнице арийская королева, ожидающая спасения. Просто она не хотела терять аудиторию. Никакую аудиторию. Артистка жаждет сохранить место в сердцах и кошельках как юных ребят из поколения Z, проповедующих либерализм во всех его проявлениях, так и взрослых избирателей-республиканцев из Техаса, которые помнят ее еще «вот такусенькой» девочкой с гитарой и голосовали за Трампа как в 2017-м, так и в 2020 году. И будут голосовать за него в году 2024-м. Все снова упирается в деньги.

Фото: Global Look Press

Тем не менее после первых дебатов Дональда Трампа с Камалой Харрис, сменившей Джо Байдена в роли кандидата на ноябрьских выборах, Свифт прервала молчание. «Как и многие из вас, я смотрела сегодняшние дебаты. Как избиратель, я обязательно смотрю и читаю все, что могу, о предлагаемой политике кандидатов и планах для этой страны. На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца. Харрис — одаренный лидер. И я считаю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом», — написала она в соцсетях.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / Global Look Press

А музыка? А что музыка? Надо ли оценивать, хороши или плохи песни Тейлор Свифт? Стоит ли вслед за режиссером «Барби» Гретой Гервиг сравнивать ее тексты со стихами нобелевского лауреата Боба Дилана или Брюса Спрингстина? Или лучше относиться к ней так, как и было задумано, — как к девушке-медиапродукту? Тут уж решать каждому самостоятельно.