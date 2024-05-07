Met Gala 2024: тематика, наряды, участники бала, фотографии | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 17:24 «Ах, какой цветочек!» Лучшие костюмы звезд на балу Met Gala 2024 360.ru выбрал лучшие наряды на Met Gala 2024 Global Look Press

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Бал Института костюма нью-йоркского музея Метрополитен, знаменитый Met Gala, прошел этой ночью во власти Флоры. Лучшие выходы богатых и знаменитых — собрали все горячее в материале 360.ru.

Тематика Met Gala в 2024 году

Дресс-код Met Gala в этом году назвали «Сад времени», отсылая к небольшому одноименному рассказу британского писателя Джеймса Балларда. По сюжету в саду вокруг изысканной виллы графа и графини растут удивительные цветы — сорвав один, можно откатить время вспять на разный срок, в зависимости от величины драгоценного бутона. На виллу день ото дня надвигаются толпы разъяренных бедняков, и граф вынужден все чаще срывать цветы, чтобы сохранить безмятежное существование как можно дольше. Только вот с каждым разом люди все ближе и ближе, а цветы заканчиваются…

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Как понимаете, «черни» автор рассказа не сочувствует совсем, раз от раза вздыхая о судьбе несчастных графа и графини, чей конец все равно неизбежен с последним сорванным цветком времени.

Еще один прекрасный день в мире победившего капитализма.

Global Look Press

Опустив все социальные шероховатости, команда всесильной главного редактора американского Vogue Анны Винтур сосредоточилась в формировании дресс-кода для Met Gala 2024 на понятии быстротечности и необратимости времени. И на цветочках.

Зачарованный сад, загадочный и волшебный, в меру мрачный — и всегда немного угасающий — такое настроение пытались передать организаторы Met в этом году, рассылая готичные приглашения с одинокой темно-бордовой розой и оформляя дорожку кустами с белыми цветами.

Лучшие наряды и платья Met Gala 2024

Оговоримся сразу: в категорию «лучшие выходы» мы постарались поместить не только тех, на ком платья и костюмы сидели лучше всего, но и тех, кто действительно постарался вникнуть в идею тематического дресс-кода или интерпретировать ее чуть менее буквально, чем гости, просто облепившие себя шелковыми цветами. Поскольку есть ощущение, что организаторам пришлось объяснять гостям тему бала примерно так:

Странность, непрактичность и гротескная сложность многих платьев, в которых бедные женщины не могли зачастую даже подняться по многострадальной лестнице-дорожке Met Gala, — это, как говорила Елена Малышева, норма. Бал Института костюма всегда предполагал излишества как язык самовыражения дизайнеров и стилистов. Именно из таких зачастую совершенно «неносибельных» образов частенько формируются более простые и практичные тренды, которые потом весь год маячат даже в массмаркете.

Но вернемся к главному. Лучшие из лучших!

Christina Horsten / dpa / Global Look Press

Певица Tyla в песочном платье от Balmain

Южноафриканская вокалистка Tyla — дебютантка в квадрате. Выпустив совсем недавно первый альбом, 22-летняя обладательница «Грэмми» попала на первый в жизни Met Gala, а это уже заявка (аванс уж точно) на статус будущей большой звезды.

Для Tyla дом Balmain создал удивительный образ — платье выполнили в прямом смысле из песка, чтобы обыграть тему песков времени.

Плотный, словно вторая кожа, корсаж платья переходит в узкую юбку со шлейфом. Дополнили всю эту историю «мокрой» укладкой волос и сумочкой в виде песочных часов.

Женственный, хрупкий, эстетичный — и ужасно неудобный образ вынудил целую толпу крепких ассистентов переносить Tyla на руках со ступеньки на ступеньку, как песочную фигурку. Ответить на вопрос, сможет ли она сидеть, девушка затруднилась.

Тейлор Расселл в древесном платье от Loewe

Флоральная тематика бала позволила многим играть с натуральными материалами при создании образов. Так, Loewe создал для актрисы и модного инфлюенсера Тейлор Расселл платье, чуть перекликающееся с предыдущим по задумке, но обыгрывающее другие материалы и немного иные идеи.

Больше всего в этом платье актриса напоминала вырезанную из дерева фигурку — такие статуэтки обожали создавать для декора в эпоху ар-деко, например. При этом в образе Тейлор Расселл чувствуется небольшое, почти деликатное, влияние этнического стиля.

Дженнифер Лопес в образе от Schiaparelli

Говоря откровенно, в тематику бала Джей Ло не совсем вписывается. А вот в тематику выставки Института костюма, к которой бал и приурочен, — вполне.

Метрополитен выставил свои самые хрупкие экспонаты, которые практически невозможно носить (в этом и смысл), назвав экспозицию «Спящие красавицы». Этой хрупкости, хотя и с фирменным для Лопес эротизмом, посвящен прозрачный, инкрустированный кристаллами, но на удивление нежный образ от итальянского модного дома Schiaparelli.

Global Look Press

Единственное, за что можно пожурить команду Джей Ло, — это работа визажиста, который сэкономил время на том, чтобы придать лицу звезды отдохнувший вид. Это чувствуется, например, и в небрежной прическе звезды. Стилисты попытались поиграть контрастами. Но проиграли.

Гвендолин Кристи в платье от Maison Margela

Британская актриса, известная по роли рыцаря в «Игре престолов», стала в последнее время музой взбалмошного креативного директора дома Margela — вернувшегося в большую моду после годов забвения Джона Гальяно.

Очевидная фактурность Гвендолин Кристи покорила его, и любитель истории моды Гальяно сделал именно ее центральной героиней своей недавней коллекции, которая больше всего отсылает к концу XIX века — дымный Париж полусвета, мегаполис на пороге индустриальной революции, корсеты все еще узки, шнуровка на высоких ботинках на каблучках туга, а волосы взбиты в целые облака. Тулуз-Лотрек и искусство, топливом которого был абсент.

Именно поэтому актриса ростом 191 сантиметр с нестандартной внешностью так удивительно хорошо вынесла образ от Гальяно — структурное бархатное платье насыщенного красного цвета, дополненное газовым оперным кейпом.

Но, если говорить честно, единственное пересечение с темой Met Gala в ее образе, — это ощущение декаданса, о котором говорилось в рассказе «Сад времени». Хотя, возможно, что это пересечение самое точное.

Джефф Голдблюм в безукоризненном образе от Prada

Гости-мужчины на Met Gala обычно либо выбирают самый скучный смокинг на свете, либо пытаются в цветастый эпатаж. А есть Джефф Голдблюм — 71-летняя звезда «Парка юрского периода» и «Мухи», который с возрастом приобрел уникальное чувство прекрасного и идеально балансирует между классикой и занятными аксессуарами.

Базу в его образе составили смокинг и пальто от Prada, но дьявол тут кроется в деталях. Дендистский белый шарф, мягкий галстук, завязанный бантом, перчатки и аккуратный платок в кармашке — все идеально белого цвета. А также россыпь брошей, отсылающих к кристальным волшебным цветам времени, и целая пара очков — одни, затемненные, на лице Голдблюма, вторые, с прозрачными стеклами, на его нагрудном кармане.

Излишество и лоск, вышедшие напрямую из того самого рассказа «Сад времени» — актер и его стилист явно сделали свою «домашнюю работу».

Изабель Юппер в платье от Balenciaga

Еще одна легенда в нашем списке — французская дива Изабель Юппер, которая, кажется, выиграла негласный конкурс на самый длинный шлейф. Это тот случай, когда одна весомая деталь решает все, и больше для образа не нужно ничего — простое, закрытое белое платье.

Правда, нести его придется нескольким людям сразу. Но это мелочи для бала, верно?

Собственно, это один из самых неочевидных способов обыграть тему цветка: шлейф платья Юппер не только длинный, но и распадается на три «лепестка», которые ассистенты любовно расстелили по всему пролету лестницы Met Gala.

Ребекка Фергюсон в образе-матрешке от Thom Browne

Антипод белоснежной Изабель Юппер в нашем списке — готичная звезда «Дюны», хаотически прекрасная Ребекка Фергюсон.

Тяжелый, объемный покров матового черного цвета на плечах актрисы поначалу сравнили с одним из предыдущих выходов Рианны, однако затем Фергюсон распахнула свой черный кокон — его изнанка оказалась небесно-голубой и расшитой силуэтами черных ворон.

Само платье шведской актрисы оказалось в меру облегающим и расшитым сверкающим стеклярусом.

Лана Дель Рей в платье от Alexander McQueen

Знаете, как сделать образ готичным, не прибегая к черному цвету? Да вот, полюбуйтесь Ланой Дель Рей, которая обыграла образ от Александра МакКуина 2006 года.

Бежевое платье в пол оформлено как мертвые кусты терновника, на голове певицы — тоже ветви, на которых держится асимметрично закрепленная бежевая вуаль. Главным аксессуаром образа стала та самая алая роза.

Разорвавшая до этого фестиваль Coachella Лана тоже выполнила домашку, только в другом направлении — не отталкиваясь от рассказа, а фантазируя о мрачном забытом саде. А такие сады могут быть населены бог знает какими созданиями.

И Лана, кажется, выпустила на волю внутреннего зверя: на ногах у нее красовались туфли в виде копытец.

Аманда Сейфрид в платье от Prada

Актриса Аманда Сейфрид («Дрянные девчонки», «Мамма Мия!», «Время», «Тело Дженнифер») с гордостью продемонстрировала нарастающий тренд на металлизированные текстуры, выбрав его не только для своего платья, но и для волос.

На голове Сейфрид стилисты сотворили целую композицию, превратившую ее в этакую серебряную статуэтку (статуарность — новый тренд?). Силуэт платья с плотным однотонным лифом и широкой юбкой, усыпанной серебристыми же цветами, напомнил о «Менинах» Веласкеса или о серебряном колокольчике.

Джиджи Хадид в зефирном платье от Thom Browne

Думая о Met Gala, влюбленные в моду девочки и мальчики чаще всего представляют себе такое платье, которое триумфально вывела в свет модель Джиджи Хадид, похожая не то на Грейс Келли, не то на саму Монро благодаря новой стрижке.

Белое платье с вышивкой в виде желтых роз вообще-то тоже оказалось своего рода матрешкой: пышная юбка с черной окантовкой, пенящаяся и струящаяся вокруг хрупкой фигуры Джиджи на деле съемная, а непосредственно платье модели сужается, делая ее передвижения, скажем прямо, ограниченными.

Но кому какое дело до удобства. Это Met Gala, детка!

Подробнее рассмотреть эти и другие образы с Met Gala 2024, не попавшие в подборку 360.ru, можно в фотогалерее ниже:

Карди Би / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Зендея, первый образ / Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Аманда Сейфрид / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Джиджи Хадид / Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press Ребекка Фергюсон / Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press Пенелопа Крус / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Крис Хемсворт / Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Ума Турман / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Зендея, второй образ / Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Хью Джекман / Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press Кайли Дженнер / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Памела Андерсон / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Сара Джессика Паркер / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Ариана Гранде / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Бен Симмонс / Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press Ким Кардашьян / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Карди Би / Christina Horsten / dpa / Global Look Press Зендея, первый образ / Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press