США впервые с 7 октября приостановили поставку боеприпасов Израилю | 360°

Мир 05 мая 2024, 19:16 США впервые с 7 октября приостановили поставку боеприпасов Израилю Axios: США на прошлой неделе приостановили поставку оружия Израилю Pxhere

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Соединенные Штаты впервые после атаки ХАМАС 7 октября приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

«Впервые после теракта 7 октября США остановили поставку оружия, предназначенного для израильских военных», — указано в публикации.

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Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена ​​на прошлой неделе. Белый дом отказался от комментариев. Администрация Байдена крайне обеспокоена вторжением Израиля в город Рафах на юге Газы, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что может заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС при условии освобождения заложников. Однако от достижения целей войны не откажется. До этого израильские самолеты нанесли удары по южной и центральной части сектора Газа. В результате бомбардировок погибли 15 палестинцев.