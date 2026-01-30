Провидец из Одессы Андрей Гиперборей, чьи предыдущие предсказания сбывались с пугающей точностью, сделал прогноз на 2026 год. Прорицатель рассказал о вещем сне, который раскрыл ему судьбу России, Украины и всего мира. Подробности — в материале 360.ru.

Неизбежная победа России Ядром предсказаний Андрея Гиперборея стал сон, в котором святой Георгий Победоносец поразил копьем голову змея, сообщил телеканал НТВ. Этот мощный символ он трактовал как неизбежную победу России в текущем конфликте. По словам экстрасенса, тело змея уже растоптано, а судорожные движения хвоста — лишь последние отголоски сопротивления.

Это чудовищный разгром для ВСУ. Это потрясение на Украине.

Гиперборей уверен, что противостояние вошло в завершающую стадию, где исход предрешен. Что будет с Зеленским в 2026 году Судьба главы киевского режима Владимира Зеленского провидцу также ясна. По его словам, украинского президента не ждет физическая расправа, однако из большой политики его точно уберут. Зеленский полностью лишится влияния, поддержки и легитимности. Финальным аккордом станет крах его интересов в бизнес-сфере. Однако для полного упразднения киевского режима потребуется некоторое время. «Это месяцы. Все закончится, как я предсказал: „В лесу закончится война, разделят тушу кабана. Медведю — часть, а часть — орлу, а всех шакалов бросят льву“», — сказал прорицатель.

Фото: The Presidential Office of Ukraine.

Латинская Америка и провокации США Пророчества Гиперборея не ограничились украинским направлением. Он предупредил, что 2026 год станет временем повышенного внимания к Латинской Америке, которая уже сегодня находится в зоне риска. «Возможны дальнейшие действия в будущем со стороны Штатов, возможны цветные революции, просто обычные протесты, которые могут перерасти в насильственные, свержение власти и так далее», — заявил Андрей. Таким образом, пока основные силы мира сосредоточены на кризисе в Европе, геополитическая борьба на других континентах ощутимо обострится. Год рисков и свершений В целом, по словам экстрасенса, год Огненного Коня будет годом великих свершений и рисков. В 2026-м провидец призвал проявлять осторожность и не спешить с принятием решений, особенно в финансовых вопросах. «Год такой боевой, непокорный и в то же самое время притягательный. Здесь важно не спешить. Не спешить с комбинациями, не спешить с ходами», — заключил Гиперборей.