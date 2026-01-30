Украинский конфликт завершится на российских условиях, потому что у Москвы есть преимущество, а переговорная позиция Украины слабеет с каждым днем. Такое мнение выразил отставной американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала .

По его словам, президент страны Владимир Зеленский, когда обещал, что не отдаст ни клочка земли, работал на публику и на радикалов из Западной Украины, которые вынудили его отказаться от предвыборных обещаний. Вместо поиска мира и согласия с Россией, украинский лидер пошел на конфронтацию, следуя указаниям США.

«Ирония в том, что цель этого [конфликта] с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство», — сказал эксперт.

По его мнению, украинское будущее выглядит безрадостным. При этом власти не способны адекватно оценить реальную ситуацию на линии фронта и общую обстановку в государстве.

«Заявления Зеленского говорят о том, что Украина все еще не очень заинтересована в том, чтобы соответствовать реальности», — объяснил дипломат.

Он подчеркнул, что конфликт кончится на условиях России, потому что Москва обладает преимуществом.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский полностью провалил возложенную на него западными кураторами миссию по борьбе с Россией. По его словам, ВСУ — это жалкое подобие армии.