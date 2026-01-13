США маскировали самолеты для ударов по лодкам с наркоторговцами в Латинской Америке

США использовали военные самолеты, замаскированные под гражданские, чтобы наносить удары по лодкам с предполагаемыми наркоторговцами в Латинской Америке. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Впервые такой самолет применили, по ее информации, 2 сентября. Оружие прятали внутри фюзеляжа. В самом Пентагоне многие выступали против этой операции, поскольку считали подобные действия вероломством и даже военным преступлением.

В ноябре агентство Reuters, сообщая об усилении американской военной группировки у берегов Венесуэлы, сравнивало ситуацию с Карибским кризисом. На тот момент в Карибском море находились авианосная ударная группа с 75 самолетами и 10 тысячами военнослужащих, а также 13 эсминцев с атомной подводной лодкой.